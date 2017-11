Søndagens Premier League-rykter

Mauricio Pochettino er ønsket av Manchester United.

Dagen starter i Real Madrid, der den spanske klubben skal ha sett seg lei av Gareth Bales skadeproblemer. Spanjolene vurderer dermed å selge waliseren, noe som får klubber som Manchester United, Chelsea og Bales tidligere arbeidsgivere Tottenham å spisse ører. (Mirror)

Og mens Bale kan være på vei vekk fra Madrid, står Chelseas Eden Hazard aller høyest på Real Madrid-trener Zinedine Zidanes ønskeliste for neste sommer. (Sunday Express)

Juventus trapper visstnok opp forsøkene på å skaffe seg Liverpools 23 år gamle midtbanespiller Emre Can. (Mirror)

Arsenal planlegger et bud på 35 millioner pund som skal skaffe dem Wilfried Zaha fra Crystal Palace. Mannen fra Elfenbenskysten skal ifølge The Sun være tiltenkt rollen som erstatter for Alexis Sanchez. (Sun)

Det er ikke bare fotballspillere som er blitt en ettertraktet vare i sportens herlige verden: dyktige managere produseres heller ikke på løpende bånd. Derfor er Tottenham-sjef Mauricio Pochettino et mål for både Manchester United og PSG. (Sunday Express)

I mellomtiden er nåværende Burnley-manager Sean Dyche favoritten til å overta som ny manager i Everton, ettersom Watford-sjef Marco Silva ønsker å bli værende i Øst-England. (Sunday Times)

Manchester United skal være enige med Besiktas om en avtale verdt 8 millioner pund som sender Marouane Fellaini til den tyrkiske klubben i januar. (Mirror)

David Moyes har gjort sin inntreden i West Ham, og den tidligere Manchester United-sjefen ønsker seg allerede Liverpools Danny Ings på et lån. (Sun)

Javier «Chicharito» Hernandez slet med lite spilletid under David Moyes den gangen sistnevnte var manager i Manchester United. Nå er de to altså gjenforent i West Ham, men Moyes forsikrer at 29-åringen har en fremtid i klubben. (Guardian)

Men nevnte West Ham-spiss Javier Hernandez har pådratt seg en hamstringskade mens han har representert det meksikanske landslaget denne uken. (Daily Mail)

Arsenal-spiss Olivier Giroud hevder at han ikke på noen måte angrer på valget om å bli værende i London-klubben, i stedet for å signere for klubber som Everton, West Ham eller Marseille i sommer. (Sunday Telegraph)

Newcastle ønsker seg Besiktas' 26 år gamle spiss Cenk Tosun, men tyrkerne har imidlertid prissatt spissen for høyt for The Magpies' smak. (Evening Chronicle)

Hos Chelsea pådro midtbanespilleren Tiemoue Bakayoko seg en skade på trening på fredag. (Sun)

Og Leicesters 21 år gamle spiss Demarai Gray hevder at hans utvikling ble kvalt under de tidligere managerne Craig Shakespeare og Claudio Ranieri. (Leicester Mercury)

Kilde: BBC

