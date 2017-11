Søndagens Premier League-rykter

Arsenal-sjefen åpner for at to av klubbens store profiler blir værende.

Arsenals manager, Arsene Wenger, skal ifølge London Evening Standard være overbevist om at både Mesut Özil og Alexis Sanchez ønsket å bli værende i klubben. Det til tross for at begge har til gode å forlenge kontraktene sine med londonklubben.

Manchester United-manager José Mourinho har i det siste blitt koblet til managerjobben i Paris Saint-Germain. Ifølge Daily Mirror vil det vise seg å bli nok en kostbar signering for PSG, da Manchester United kommer til å kreve 30 millioner euro for portugiseren. Det tilsvarer omtrent 330 millioner kroner.

Manchester United kommer i januar til å legge inn et bud på 40 millioner pund på Tottenhams Danny Rose, skriver Daily Mirror. Avisen skriver videre at Luke Shaw kommer til å bli tilbudt som en del av avtalen i tillegg til de nevnte pengene.

Antoine Griezmann kobles bort fra Atlético Madrid, og selv om Barcelona-manager Ernesto Valverde ikke ønsker å bli dratt inn i overgangsspekulasjoner, bekrefter han overfor ESPNFC at franskmannen er blant spillerne Barcelona har vurdert.

Siden det er søndag, unner vi oss litt mer La Liga-stoff. Ryktene om at Neymar kan ende opp i Real Madrid har svirret rundt den siste tiden, og nå skriver Daily Mail at Real Madrids Dani Ceballos åpner døra for at den brasilianske superstjernen kan ankomme Madrid-klubben.

Etter at Chris Coleman ga seg i jobben som manager for Wales, kobles nå en aldri så liten spisslegende til ledige jobben. Ifølge Daily Mirror skal Thierry Henry være aktuell for å ta over som Wales-sjef. 40-åringen jobber for tiden som assistentmanager for det belgiske landslaget.

Philippe Coutinho gjorde det nylig klart at han trives veldig godt i Liverpool, men det hindrer ikke spekulasjonene i å surre videre. Den brasilianske fotballegenden Ronaldinho mener at en overgang til Barcelona ville vært perfekt for Coutinho, skriver Daily Mirror. Ronaldinho er full av lovord om landsmannen, og sier Coutinho ville passet god inn hos den spanske storklubben.

