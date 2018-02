Søndagens Premier League-rykter

Landslagskeeperen jaktes av storklubber.

Landslagskeeper Jack Butland er en ettertraktet mann. Både Liverpool og Arsenal kan tenke seg 24-åringens tjenester, men må ut med minst 40 millioner pund for Stokes sisteskanse. (Sun on Sunday)

Managerdramaet i Chelsea spinner videre. Klubben vil nå få til et gjensidig samtykke med Antonio Conte om at han forlater klubben til sommeren, heller enn å sparke italieneren nå. (Sunday Telegraph)

Men selv har Antonio Conte uttalt at han håper Chelsea holder hodet kaldt og beholder ham, og ikke reagerer på «en dum måte». (Observer)

Everton vil ha på plass nåværende Shaktar Donetsk-trener Paulo Fonseca til sommeren, som erstatter for Sam Allardyce som ikke har hatt hellet med seg i ledelsen av klubben. (Mail on Sunday)

Samtidig er Everton klare for å gi slipp på forsvarsspilleren Michael Keane, verdsatt til 30 millioner pund, etter bare én sesong. (Sunday People)

Som vi meldte på lørdag, er Fred langt på vei klar for en overgang fra Shaktar Donetsk til Manchester City. Klubbene skal være enige om en overgangssum på 50 millioner pund. (Sunday Mirror)

Kevin de Bruyne har kontrakt med Manchester City frem til 2023, men 26-åringen har allerede planlagt karrieren fullt ut. Den ender i Major League Soccer i USA, skal belgierens agent ha fortalt. (Sun on Sunday)

Liverpool ser mot nye og utradisjonelle steder for å forsterke laget. Den jamaicanske kantspilleren Leon Bailey, som til daglig spiller i Bayer Leverkusen, er nemlig i merseysidernes søkelys. (Sunday People)

Manchester United-manager José Mourinho har fortalt Real Madrid at keeper David de Gea ikke forlater Old Trafford denne sommeren. (Sunday Mirror)

Mens Roberto Firmino i Liverpool sier at han ser seg selv bli værende på Anfield i lang tid. (Esporte)

Tottenham er trygge på at manager Mauricio Pochettino blir værende i klubben, til tross for at Real Madrid har vist interesse for argentineren. (Sunday People)

Islam Slimani håper at låneavtalen i Newcastle kan endres slik at Leicester-spissen blir værende i nord for godt. (Leicester Mercury)

Og Alexis Sanchez sier at Manchester United er den største klubben i England, og at han dro dit for å «vinne alt». (Sky Sports)

Har du sett denne?

Mest sett siste uken