Søndagens Premier League-rykter

London-klubbene kan komme til å krige om Luis Enrique.

Tidligere Barcelona-sjef Luis Enrique avventer en avtale med Chelsea, fordi han vil vente og se an hva som skjer i Arsenal. Kanskje er det den 47 år gamle suksesstreneren som blir Arsene Wengers arvtaker? (Sunday Star)

Liverpool ønsker å hente Roma-keeperen Alisson, verdsatt til 70 millioner pund, men Real Madrid er favoritter til å sikre seg den 25 år gamle brasilianerens underskrift. (Sunday Mirror)

Manager Jürgen Klopp forsøker også å overtale styret i Liverpool til å bla opp for å hente inn PSG-vingen Julian Draxler denne sommeren. (Sunday Express)

Paul Pogbas fremtid i Manchester United er usikker, spesielt etter at franskmannens agent, Mino Raiola, nå forsøker å få potensielle kjøpere til å gi lyd fra seg. (Sunday Mirror)

LONDON-KRIG: Slik ser sportsforsiden i Sunday Star ut på søndag.

Manchester United skal nå være i førersetet i kampen om å sikre seg Shaktar Donetsks brasilianer, Fred, som lenge lå an til en overgang til Manchester City. Uniteds største utfordrer i kampen om signaturen sies dessuten nå å være PSG, og ikke byrivalene. (Sunday Star)

Dette høres nok ikke helt feil ut for Manchester Uniteds supportere: Spissen Romelu Lukaku sier at han vet at «en rekke spillere, en rekke gode spillere», vil bli hentet av klubben denne sommeren. (Mail on Sunday)

Tottenham er i ferd med å tilby Son Heung-min en ny og forbedret kontrakt, som takk for storspillet på White Har... nei, Wembley, mener vi, denne sesongen. (Talksport)

Gareth Bale er blitt koblet til en retur tilbake til Premier League, men Real Madrid-sjef Zinedine Zidane avviser at waliseren er misfornøyd med tilværelsen i den spanske hovedstaden. (Mail on Sunday)

Og Chelsea-manager Antonio Conte avviser muligheten for at klubben kan miste stjernespillere som Eden Hazard, selv om en topp fire-plassering og dermed Champions League-spill neste sesong skulle ryke. (London Evening Standard)

John Terry vil fortsette i enda en sesong i Aston Villa-forsvaret. Det betyr at vi kan få et Premier League-gjensyn med 37-åringen, med et opprykksjagende Villa på fjerdeplass i Championship. (People)

