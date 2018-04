Søndagens Premier League-rykter

Neymar kan gå mot klubbskifte. Det samme kan Paul Pogba, Mohamed Salah og Jürgen Klopp.

Som vanlig er det mye å ta av på en søndag mot slutten av den europeiske fotballsesongen.

Mest oppsiktsvekkende er Daily Star Sundays påstand om at Manchester United-manager José Mourinho ønsker seg verdens dyreste fotballspiller, Paris Saint-Germain-stjernen Neymar (26).

En slik overgang blir selvsagt ikke billig, og tabloidavisa lanserer derfor en saftig teori: Det påstås at Paul Pogba (25), tomålshelten fra lørdagens imponerende comebackseier i byderbyet mot Manchester City, og Anthony Martial (22) kan bli sendt motsatt vei til PSG i en gigantisk byttehandel.

I tilllegg til de to franske landslagsprofilene, vil Manchester United måtte betale rundt 50 millioner pund, eller drøyt 543 millioner kroner for å få brasilianske Neymar til Old Trafford.

Samtidig får Mohamed Salah (25), kanskje naturlig nok, ikke holde på som han gjør i Liverpool, og samtidig være i fred for interesse fra andre storklubber. Franske Le10 Sport mener å vite at Paris Saint-Germain vil forsøke å hente den egyptsie vingen med utrolige 29 ligascoringer denne sesongen.

Til tross for tapet mot byrivalen, i kampen som kunne sikret Manchester City en rekordtidlig mesterskapstittel i ligaen, ligger manager Pep Guardiola an til å bli verdens best betalte fotballtrener, hevder Sunday Mirror. En ny kontrakt som er verdt 20 millioner pund kommer til å binde Guardiola til Etihad Stadium fram til 2020.

Real Madrid ønsker seg angivelig Liverpool-manager Jürgen Klopp som erstatter for Zinedine Zidane hvis de bestemmer seg for å sparke sistnevnte. Det mener Sun on Sunday å vite. Zidane lever ifølge avisa farlig dersom Real Madrid ikke klarer å vinne Champions League-trofeet for tredje gang på rad. I ligaen har det nemlig gått trått med de hvitkledde denne sesongen.

MANN FOR MADRID? Jürgen Klopp har sterke resultater å vise til med Liverpool i Champions League denne sesongen. Slikt legges merke til.

Og Zidanes usikre framtid gir grobunn til flere rykter om trenerskifter: Juventus' Massimiliano Allegri er et steg nærmere å overta etter landsmann Antonio Conte i Chelsea fra neste sesong. Juventus har pekt ut Zidane, i sin tid en torinoklubbens viktigste spiller i mange år, som Allegris erstatter.

Italia trenger ny landslagssjef etter at Giampiero Ventura fikk sparken som følge av de asurblås mislykkede VM-kvalifisering. Tidligere Manchester City-manager Roberto Mancini er ny favoritt til å overta, ifølge Sunday Times.

Roma-direktør Monchi benekter at klubben er tilbudt å hente Mario Balotelli (27) fra Nice. Corriere Dello Sport skriver at agenten til den omstridte tidligere Manchester City- og Liverpool-spissen , Mino Raiola, skal ha foreslått overgangen.

Riyad Mahrez (27) er en annen spiller som sjelden får gå lenge uten å høre rykter om at han er på vei bort fra Leicester. Nå er ligamesteren fra snart to år tilbake beredt til å kjøpe fri den engelske U21-landslagsspilleren James Maddison (21) fra Norwich som en slags erstatter, melder Sun on Sunday.

Newcastle-manager Rafael Benítez sier ifølge Newcastle Chronicle at klubben speider i klubber nedenfor de profesjonelle ligasystemet i England. Målet er å finne en spiller som Leicester- og England-spiss Jamie Vardy i de lavere divisjonene

Everton ønsker seg Burnleys Robbie Brady (26) og kommer til å gjøre et forsøk på å hente den irske vingen til Goodison Park i sommer, rapporterer Sunday Express.

Fulham-backen Ryan Fredericks (25) er aktuell for en overgang til londonrival West Ham etter at kontrakten hans løper ut i sommer. Det hevder i alle fall Mail on Sunday.

