Søndagens Premier League-rykter

Pep Guardiola har ikke tenkt å hvile på laurbærene neste overgangsvindu.

Pep Guardiolas seier mot Tottenham lørdag tok Manchester City et godt steg nærmere ligatittelen. De lyseblå trenger kun én seier på de neste fem kampene i ligaen, så lenge Manchester United vinner sine resterende kamper.

Selv om Manchester City åpenbart er det beste laget over en hel sesong i Premier League, er Guardiola ute etter å forbedre det allerede strålende laget, med to nye spillere, skal vi tro Daily Mail. Den første på listen skal være Bayern Münchens Thiago Alcantara.

Den sentrale midtbanespilleren spilte under Guardiola i Barcelona og Bayern München, og nå prøver den suksessrike treneren å hente spanjolen på nytt. Manchester City skal være villige til å betale 50 millioner pund for 27-åringen.

Guardiola må innse at han trenger flere egendyrkede spillere fra Premier League denne sesongen. Man kan maks ha 17 spillere i en tropp som ikke er egendyrket i det engelske ligasystemet.

Derfor har Guardiola sett seg ut en gammel Manchester-kjenning i Wilfried Zaha. Zaha blir speidet på av City for øyeblikket, for å se om han har det som trengs for å entre Etihad i fremtiden. For å få stempelet «egendyrket» må man ha spilt minst tre sesonger i en britisk klubb før man blir 21 år.

The Mirror melder også at Guardiola er ute etter et av de største midtstoppertalentene i verden for øyeblikket. Matthijs de Ligt er kun 18 år, men har spilt fast på Ajax i over en sesong. Midtstopperen har allerede spilt landskamper for Nederland og har en lys fremtid i vente. Hvor han velger å bruke den gjenstår å se.

Liverpool skal være ute etter å hente tilbake spanske Suso. Den offensive midtbanemannen spilte fem sesonger for Liverpool før han forlot Anfield til fordel for AC Milan i 2015. I Serie A har spanjolen virkelig fått det til og det har Jürgen Klopp fått med seg. «The Reds» skal være villige til å hente Suso tilbake for 40 millioner pund, ifølge Tuttosport.

West Ham skal være interesserte i Danny Drinkwater. Chelseas midtbanespiller har ikke fått mye spilletid denne sesongen og skal nå ha sett seg lei. «The Hammers» skal også være ute etter den franske angriperen Alassane Plea, melder The Sun. 25-åringen skal være verdsatt til 25 millioner pund.

Tottenham har vært linket til Ligue 1-vingen Malcom over en lengre periode. Bordeaux-spilleren har nå kommet med en uttalelse hvor han sier at en overgang til Paris Saint-Germain hadde vært som en drøm, skriver Sky Sports. Mauricio Pochettino kommer nok til å følge nøye med på om den franske storklubben bestemmer seg for å hente brasilianeren de neste månedene, eller ikke.

Matteo Darmian skal ha signalisert til Manchester United at han vil forlate klubben etter sesongen. Italiener skal være på vei tilbake til hjemlandet og Juventus står klare med åpne armer, skriver Tottusport.

Det kan virke som Jose Mourinho har sett seg ut Darmians erstatter på forhånd. Flere medier, blant annet ESPN, melder at den portugisiske manageren vil gå for Celticbacken Kieran Tierney. Den skotske 20-åringen blir sett på som et av de største fotballtalentene i den skotske serien.

Mest sett siste uken Ny film skremmer: De trodde giganten var utryddet for en million år siden