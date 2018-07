Søndagens Premier League-rykter

Chelsea med klar melding til den spanske storklubben.

Sagaen rundt Eden Hazard ser ut til å ha startet for alvor, og ifølge The Mirror har Chelsea nå gjort det klar for Real Madrid at de ikke vil selge belgieren selv om et bud på 170 millioner pund (rundt 1.8 milliarder kroner) skulle tikke inn. Chelsea skal ønske å tilby Hazard ny kontrakt, skriver Mirror.

Spilleren Chelsea har sett for seg som Hazards erstatter er Anthony Martial, skriver The Times. Mourinho skal ikke være imot ideen om å selge franskmannen, dersom han kan få inn en ny ving til Manchester United. De rødkledde skal uansett ønske rundt 90 millioner pund (ca én milliard kroner) for Martial.

Tidligere denne sommeren ble det hevdet av agenten til Anthony Martial at franskmannen ønsker å forlate Manchester United. Ifølge The Mirror så ønsker ikke klubben å la angrepsspilleren gå, og er klare til å trigge klausulen i hans kontrakt som betyr automatisk forlengelse av hans kontrakt med United.

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Daily Mail skriver at José Mourinho vurderer å legge inn et bud på 65 millioner pund (rundt 700 millioner kroner) for å sikre seg Harry Maguire fra Leicester. Videre skriver avisen at Manchester United må selge en forsvarsspiller for å få plass til den engelske landslagsstopperen.

En spiller som kan være på vei inn på Old Trafford er 17-åringen Daniel Adshead fra Rochdale. Midtbanespilleren skal nemlig ha imponert såpass i en vennskapskamp mot Manchester Uniteds under-23 at klubben nå vil legge inn et bud på én million pund (rundt 11 millioner kroner), for å sikre seg Adshead, skriver The Mirror.

Daily Express skriver at Arsenal kan være på vei til å hente sin andre keeper denne sommeren. Unai Emery skal nemlig ha sett seg ut Yann Sommer fra Borussia Mönchengladbach denne sommeren.

En annen keeper som kan være på vei vekk fra sin klubb er Simon Mignolet. Spanske Marca hevder nemlig at Barcelona vurderer å hente inn belgieren fra Liverpool dersom Jasper Cillessen forlater klubben.

Franske L'Équipe hevder at Malcolm har bestemt seg for å signere for Roma. Brasilianeren, som til daglig spiller i Bordeaux, velger dermed å takke nei til klubber som Everton og Leicester, skriver avisen.

For Everton er det uansett grunn til å smile. Liverpool Echo skriver nemlig at overgangen for Richarlison fra Watford ventes å være ferdigstilt førstkommende mandag.

En spiller som kan være på vei vekk fra Leicester er Islam Slimani. Lokalavisen Leicester Mercury hevder nemlig at klubben er villige til å høre på bud rundt 18 millioner pund (rundt 190 millioner kroner), og gamleklubben Sporting Club skal være lystne på å hente tilbake mannen fra Algerie.

