Søndagens Premier League-rykter

Manchester Uniteds VM-vinner går en usikker fremtid i møte.

Ryktene rundt Paul Pogba fortsetter å svirre, og Daily Star skriver at Pogbas agent, Mino Raiola, om kort tid vil fortelle Manchester United at franskmannen vil forlate klubben til fordel for Barcelona.

Manchester United på sin side jager Toby Alderweireld fra Tottenham. Daily Mirror skriver at det er ventet at United signerer belgieren innen to dager for rundt 60 millioner pund (ca 645 millioner kroner).

På andre siden av Manchester har Raheem Sterling gjort det klart at han ønsker å bli i Manchester City, skriver Daily Mirror. Engelskmannen har gjort det klart at han vil signere ny kontrakt, dersom han blir tilbudt 300.000 pund i uka (rundt 3.2 millioner kroner)

Både Chelsea og Bayern München ønsker å signere Christian Pulisic, men ifølge Daily Mail har Borussia Dortmund bestemt seg for at de ikke ønsker å selge den amerikanske 19-åringen denne sommeren.

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Chelsea skal ha fri bane til å signere Wilfried Zaha, skal vi tro The Mirror. De hevder nemlig at Tottenham har gitt opp jakten på Crystal Palaces ivorianske angrepsstjerne.

Sunday Express skriver at Chelsea vurderer sterkt å legge inn et bud på Aaron Ramsey i Arsenal. Waliseren har kun ett år igjen av sin kontrakt med de helrøde fra London.

Rachid Ghezzal er på vei til Leicester, ifølge ESPN. Angrepsspilleren, med en fortid i Lyon, spiller for tiden i Monaco.

Domagoj Vida var en av Kroatias store helter under sommerens VM og har lenge vært ryktet med en overgang til Premier League. Den tyrkiske avisen Sabah skriver at Wolves har lagt inn et bud på 16 millioner pund (rundt 170 millioner kroner) for stopperen i Besiktas.

En spiller som kan ryke for Premier League-klubber er Sergej Milinkovic-Savic. La Stampa i Italia hevder nemlig at AC Milan står klare til å legge svimlende 107 millioner pund (rundt 1,15 milliarder kroner) for den serbiske midtbanespilleren fra Lazio. Han har tidligere blitt koblet med Manchester United og Chelsea.

En av sommerens store vinnere på overgangsmarkedet har så langt vært Fulham. Og den imponerende rekrutteringen ser ut til å fortsette skulle klubben klare å sikre seg Theo Hernández fra Real Madrid. Daily Mail skriver at det er snakk om en låneavtale for franskmannen.

Mest sett siste uken