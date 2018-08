Søndagens Premier League-rykter

Hevder Real Madrid vil punge ut for Eden Hazard.

Daily Express smeller søndag til med rykter om at Real Madrid fremdeles ikke har gitt opp å hente Eden Hazard i sommer. Spanjolene står visstnok klare med et bud på 200 millioner pund for den 27 år gamle Chelsea-spilleren.

Ifølge The Sun, jakter Real Madrid også Tottenhams danske stjerne, Christian Eriksen. 25-åringen sees på som Luka Modric sin perfekte erstatter i klubben.

Flere medier, blant annet Sunday Times, skriver at Chelsea forsøkte å hente Atletico Madrids målvakt, Jan Oblak, i sommer. De skal ha tilbudt utkjøpsklausulen til 25-åringen, men sloveneren selv skal ikke ha ønsket overgangen. Dermed endte Chelsea i stedet opp med Kepa Arrizabalaga som sin nye keeper.

Sunday Mirror mener å vite at Claude Puel ikke nødvendigvis sitter som Leicester-manager særlig lenge. Ifølge avisen, er Roberto Martinez og hans assistent, Thierry Henry, favoritter til å ta over jobben.

Leicester skal ikke frykte for å miste hverken Harry Maguire eller Ben Chilwell i januar. Begge spillerne jaktes visstnok av større klubber, men de har lovet å bli i klubben hele sesongen. Det melder Daily Star.

Jerome Boateng var koblet til Manchester United i sommer. Nå skal Bayern München-midtstopperen i stedet ha bestemt seg for å dra til Paris Saint-Germain, forteller tyske Abendzeitung.

PSG jakter også fremdeles Barcelonas Ousmane Dembele, ifølge Mundo Deportivo, men spanske AS skrivere at Barcelona-sjef Ernesto Valverde ikke ønsker å selge noen av spillerne sine i sommer.

Valencia er ifølge ESPN svært nær ved å signere PSG-vingen Goncalo Guedes. Guedes var på lån i klubben forrige sesong.

The Mirror skriver søndag at Martin Ødegaard kan være på vei til Championship. Ifølge avisen er Aston Villa og Derby to av klubbene som er aktuelle, men de forteller også at flere klubber skal være interesserte i 19-åringen.

