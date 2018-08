Søndagens Premier League-rykter

Barcelona skal ha innsett at de ikke får Paul Pogba denne sommeren.

Manchester United-trener José Mourinho bekreftet til The Mirror at keeper David de Gea er ventet å signere en ny avtale med klubben innen kort tid. De Gea har i flere år blitt koblet med Real Madrid, som i sommer signerte Thibaut Courtois fra Chelsea.

En som også ser ut til å bli værende på Old Trafford er Paul Pogba. Sunday Express skriver nemlig at Barcelona har gitt opp kampen om å sikre seg Manchester United-stjernen denne sesongen.

Manchester United ser også ut til å planlegge for fremtiden. The Mirror skriver nemlig at United håper å sikre seg 15-åringen Ronaldo Camara fra Benfica. Den offensive midtbanespilleren jages og av Manchester City, Chelsea og Barcelona.

Andy Robertson har imponert stort i Liverpool det siste året, og ser ut til å få sin belønning. The Mirror hevder nemlig at skotten vil bli tilbudt ny kontrakt på Merseyside om kort tid.

France Football skriver at Manchester City har fått beskjed av Borussia Dortmund om at de må betale 68 millioner pund (ca 650 millioner kroner) dersom de ønsker å sikre seg midtbanespiller Julien Weigl. PSG sies også å være interesserte i 22-åringen.

En annen som skal være ønsket av Pep Guardiola og Manchester City er Ruben Neves. Den portugisiske midtbanespilleren, som har imponert for Wolves tidlig denne sesongen, skal være sterkt ønsket på Etihad Stadium.

Tottenham foretok seg lite på overgangsmarkedet i sommer, men ifølge The Mirror vurderer de et fremstøt på venstreback Kieran Tierney når vinduet åpner i januar. Han spiller til daglig for skotske Celtic.

Danny Drinkwater har ikke fått det til å stemme i Chelsea, og Daily Mail skriver at klubben er villig til å høre på bud for den tidligere Leicester-spilleren.

Birmingham Mail skriver at Aston Villa ønsker å sikre seg Chelsea-angriper Tammy Abraham på lån denne sesongen. Engelskmannen spilte for Swansea i Premier League sist sesong.

