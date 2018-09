Søndagens Premier League-rykter

Paul Pogba vil vekk fra Manchester United så fort som mulig.

Vi begynner dagen i Manchester United, vi, og en José Mourinho som garantert føler presset etter en skjev start på sesongen. Nå skriver Daily Star Sunday at portugiseren i sommer sa at han visste det ville bli en «veldig vanskelig» sesong for de røde djevlene.

På tross av det, var det ifølge Sunday Mirror José Mourinho selv som overbeviste klubben om at det ikke ville være fordelaktig å hente Cristiano Ronaldo fra Real Madrid. 33-åringen havnet, som de fleste vet, i stedet i Juventus.

Mourinho har også et noe ambivalent, må det være lov å si, forhold til sin egen stjerne Paul Pogba. Den 25 år gamle franskmannen håper nå å presse gjennom en overgang vekk fra Manchester United i januar, skriver lokalavisa Manchester Evening News, som i sin tur siterer Tuttosport på at det skal være forholdet til Mourinho som er grunnen til at midtbanestjernen vil vekk.

Arsenal har, i likhet med Manchester United, fått en trøblete start på sesongen. Nå melder Sunday Mirror at manager Unai Emery er forberedt på å spille flere langpasninger, på tross av hans forkjærlighet for korte pasninger.

Midtstopperen Yerry Mina valgte Everton fremfor Manchester United da han meldte overgang til Premier League i sommer. Den tidligere Barcelona-spilleren sier nå at valget ble tatt fordi Everton-sjef Marco Silva ringte ham personlig. Det gjorde ikke United-manager José Mourinho, skriver Sun on Sunday.

Sunday Express skriver at Tottenham nå tar en nøye titt på den høyt begavede Ajax-unggutten Frenkie de Jong. 21-åringen liker seg best på sentral midtbane, og har flere kamper for det nederlandske U21-landslaget.

Bournemouth-stopperen Nathan Aké har en fortid i Chelsea, og nå kommer nederlenderen med en melding til sin tidligere lagkamerat Ruben Loftus-Cheek: «Bestem deg for om du vil bli i Chelsea eller ikke,» oppfordrer Aké, ifølge London Evening Standard.

Storbritannias rikeste mann, sir Jim Ratcliffe, har hintet til at han kan være interessert i å ta over en ny fotballklubb, men nekter å kommentere Chelsea-ryktene spesifikt. Ratcliffe, som allerede eier den sveitsiske klubben Lausanne, er den siste tiden blitt koblet til et oppkjøp av Roman Abramovitsjs Chelsea for to milliarder pund.

Foreløpig er det nokså stille i det britiske overgangsmarkedet, med et nylig lukket vindu og tre måneder til det åpner igjen. Men om vi ser på det engelske landslaget, melder Sunday Times at landslagssjef Gareth Southgate kan miste æren av å bli slått til ridder, fordi myndighetene vil blokkere ridderutnevnelser av personer som uinngår å betale skatt.

Samtidig har landslagssjef Gareth Southgate utelukket muligheten til å gjøre en «behind the scenes»-dokumentar om det engelske landslaget, lignende den aktuelle Manchester City-dokumentaren «All or Nothing», skriver Sunday Telegraph.

Abu Dhabi-gruppen og deres sjeik Mansour har tatt Manchester City til toppen av britisk fotball, etter at klubben ble kjøpt opp i 2008. Nå kan Mail on Sunday imidlertid avsløre at sjeiken vurderte flere andre klubber, og var i møte med en London-klubb om et oppkjøp, før valget den gangen falt på Manchester City.

