Søndagens Premier League-rykter

Zinedine Zidane skal være interessert i å ta over Manchester United.

Zinedine Zidane skal visstnok være svært interessert i å ta over Manchester United-jobben etter José Mourinho. Ifølge Mirror har franskmannen allerede handlelisten klar dersom han skulle ende opp som sjef på Old Trafford. Hvilke navn som står på blokka er dog fremdeles ukjent.

Samtidig hinter tidligere Manchester United-spiller Eric Cantona om at han mener Mourinho burde få sparken. Cantona har ifølge Daily Mail uttalt at «Mourinho har en god personlighet, men ikke en for Manchester United».

Sky Sports Italia skriver at John Terry er forventet å skrive en ettårsavtale med Spartak Moskva. 37-åringen skal ha gjennomført en medisinsk test lørdag ettermiddag.

Ruben Neves har imponert i Wolverhampton og både Manchester United og Manchester City skal nå ønske seg portugiseren. Skal vi tro The Sun, er det aktuelt med en overgang for 21-åringen allerede i januar.

Mirror skriver at Eddie Howe vil forlenge kontrakten sin med Bournemouth.

Antoine Griezmann bestemte seg i sommer for å fortsette karrieren i Atlético Madrid. Nå skal 27-åringen ha uttalt at når karrieren hans en gang går mot slutten, så ser han for seg å avslutte den i USA. Både LA Galaxy og David Beckhams nystartede Inter Miami er aktuelle klubber ifølge L'Equipe.

Corriere dello Sport hevder søndag at AC Milan jakter Cesc Fabregas. Chelsea-spilleren sliter med spilletid i London-klubben.

