Søndagens Premier League-rykter

Mye handler om José Mourinho for tiden.

José Mourinho er på «alles» lepper etter Manchester Uniteds 1-3-tap for West Ham på lørdag. Mail on Sunday skriver at staben i klubben tror portugiseren kan være sparket innen slutten av neste uke, mens spillerne skal ha diskutert hans mulige exit allerede på turen hjem til Manchester etter tapet på London Stadium. (Mail on Sunday)

Manchester United selv hevder imidlertid at rapportene om at klubben allerede er i samtaler med Zinedine Zidane for å høre om franskmannen vil overta etter Mourinho, er «nonsens». (ESPN)

Som om det ikke var nok uroligheter i Manchester United allerede, skal José Mourinho ha gitt chileneren Alexis Sanchez en åpen skyllebøtte foran resten av laget før han valgte å vrake 29-åringen til kampen mot West Ham. (Sunday Mirror)

Det har også vært spekulert mye om Paul Pogbas fremtid i Manchester United, og nå hevder Sunday Express at Barcelona vil hente den franske midtbanespilleren - men at katalanerne helst ønsker å signere ham neste sommer, og ikke allerede i januar. (Sunday Express)

Nok United nå, mener du? Ok, vi beveger oss over til den andre siden av byen. Manchester City er nemlig villige til å bla opp en rekordsum på 200 millioner pund for å hente Kylian Mbappé fra PSG. (Sun on Sunday)

Mens i Chelsea kan Alvaro Morata være på vei til Juventus allerede i januar, etter at manager Maurizio Sarri har plassert Olivier Giroud foran spanjolen i spisskøen. (Sun on Sunday)

Chelsea holder for øvrig fortsatt et våkent øye med lillebror Hazard. Mens Eden Hazard (27) er klubbens viktigste spiller, og Kylian Hazard (23) er utlånt fra Chelsea til Cercle Brügge, er 15 år gamle Ethan Hazard et stjerneskudd i belgiske AFC Tubize. (Sunday Mirror)

Philippe Coutinho knuste nok en del Liverpool-hjerter da han valgte å gå til Barcelona sist januar, men gjorde vel på mange måter opp for seg nå som Liverpool-keeper Alisson forteller at det var nettopp Coutinho som overbeviste ham om å slutte seg til merseysiderne. (Goal)

Tidligere styreformann i både Manchester United og Chelsea, Peter Kenyon, forsøker nå å danne et konsortium som kan kjøpe opp Newcastle fra Mike Ashley. (The Guardian)

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener at Daniel Sturridges låneopphold i West Bromwich var bra for spissen. 29-åringen har vist seg frem den siste tiden, og var mannen som sikret 1-1 rett før slutt mot Chelsea på lørdag. (Daily Star Sunday)

Chelseas brasilianske midtstopper David Luiz sier at han ville dratt fra klubben i sommer om det ikke var Maurizio Sarri som kom og overtok som ny manager. (BT Sports)

Southampton-sjef Mark Hughes valgte å starte med blant andre Mohamed Elyounoussi i kampen mot Wolverhampton på lørdag, som endte med 0-2-tap for «The Saints». Så får vi se hvilke konsekvenser det får for nordmannen når Hughes etter kampen sier han må gjøre drastiske endringer med laget, etter kun én seier på de første sju kampene. (Talksport)

Vi runder av med å melde at den tidligere Newcastle-spissen Shola Ameobi avviser at han har lagt opp som fotballspiller. 36-åringen har vært en friagent siden han forlot Notts County etter sist sesong. (Sky Sports)

Kilde: BBC

