Søndagens Premier League-rykter

Zinedine Zidane kan bli Manchester Unites-manager.

José Mourinho fikk litt fred etter at Manchester United snudde 0-2 til 3-2 mot Newcastle, lørdag kveld. Søndag morgen ryktes det likevel at han kan være ferdig i klubben. Ifølge The Mirror, skal Manchester United-styret ha bedt Zinedine Zidane om å ikke skrive under for noen annen klubb enda, i påvente av ledelsens avgjørelse rundt Mourinho.

Samme avis skriver at «de røde djevlene» må ut med hele 29 millioner pund dersom de sparker Mourinho allerede nå. Den summen kan synke til ti millioner pund dersom klubben ikke når Champions League.

På den andre siden av Manchester, ryktes det at Pep Guardiola ønsker å hente Tanguy Ndombele fra Lyon. Den 21 år gamle midtbanespilleren har tidvis herjet for Lyon den siste tiden, og er svært ettertraktet. Ifølge Daily Star kan prisen på midtbanespilleren bli så høy som 70 millioner pund.

Paul Pogba kommer ikke til å bli solgt i januar. Det skal Manchester United ha fortalt spilleren selv, til tross for hans ønske om å dra til Barcelona. Daily Mail forteller dette.

Thierry Henry er blant favorittene til å ta over som manager i Aston Villa. Det skriver Telegraph. Samtidig kan Star fortelle at også Brendan Rodgers er interessert i å ta over klubben til Ørjan Nyland.

Tottenhams midtbanespiller, Mousa Dembele, er ikke forventet å skrive under på noen ny kontrakt med klubben. Dermed forlater han trolig Spurs etter sesongen, da kontrakten hans går ut. Ifølge The Sun er USA og Kina aktuelle destinasjoner for belgieren.

Zlatan Ibrahimovic kan ende opp i europeisk fotball igjen. Hans agent Mino Raiola skal ha fortalt The Sun at svensken er klar for å snakke med AC Milan om en overgang.

Nathaniel Clyne får ikke mye tillit av Jürgen Klopp, og skal vi tro Mirror, kan høyrebacken ende opp i Leicester allerede i januar. Da må i så fall Klopp trolig på jakt etter en ny back-up til Trent Alexander Arnold på Liverpools høyreback.

Mest sett siste uken