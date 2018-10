Søndagens Premier League-rykter

Real Madrid-stjernen skal ha gitt klar beskjed rundt Uniteds interesse.

Ryktene rundt Manchester United og Gareth Bale har vart i årevis, og ifølge Daily Express ser de ut til å vare noe lengre. De hevder nemlig at waliseren kommer til å stoppe ethvert forsøk Real Madrid potensielt kommer til å gjøre på å selge ham til United. Avisen skriver at Madrid igjen vurderer å selge Bale til sommeren, men angriperen skal ikke ønske å forlate den spanske hovedstaden.

The Mirror skriver at José Mourinho fortsatt ønsker å hente den kroatiske duoen Ivan Perisic fra Inter og Ante Rebic fra Eintracht Frankfurt. Manchester United-treneren ønsket begge kroatene sist sommer, men ble da stoppet av klubbdirektør Ed Woodward i sitt forsøk på å hente vingspillerne.

Arsenal skal jakte Europas største talent, og har utpekt Kai Havertz fra Bayer Leverkusen og Ismaila Sarr fra Rennes, hevder The Mirror. Det er sjefsspeider Sven Mislintat som selv jakte de to unggutten. 20-åringen Sarr var i Senegals VM-tropp, mens 19 år gamle Havertz allerede har debutert for Tyskland.

Les mer: Derfor kranglet Moi og King på vei inn til pause

Maurizio Sarri skal være på jakt etter forsterkninger i hjemlandet Italia, og ifølge The Sun har han pekt seg ut midtbanespiller Sandro Tonali fra Brescia. 18-åringen skal være en ønsket mann, for i tillegg til Chelsea skal Juventus, Inter, Milan og Roma alle ønske han i deres lag.

En unggutt som kan være på vei vekk fra fra Premier League er Phil Foden. Manchester City-unggutten er nemlig ønsket av Borussia Dortmund, RB Leipzig og Paris Saint-Germain, hevder Sunday Times. Dortmund hentet også Jadon Sancho fra City.

Chelsea skal også være i ferd med å tilby stjernespiller N'Golo Kanté ny kontrakt. The Mirror skriver at London-klubben vil sikre seg at den franske VM-vinneren ikke forsvinner til Paris Saint-Germain.

Også Tottenham skal være interessert i å sikre seg en av sine katalysatorer på lengre kontrakt. Den spanske avisen Mundo Deportivo hevder å vite at London-klubben har tilbudt Christian Eriksen en ny avtale for å holde Real Madrid unna.

Den franske avisen L'Est Republicain har tidligere hevdet at Tottenham er interessert i den kongolesiske spissen Cédric Bakambu, og mener fortsatt at London-klubben jobber med å sikre seg spissen som spiller for kineieske Beijing Guoan.

Tottenham skal også ha kastet seg inn i kampen om Nikola Milenkovic, skriver The Mirror. Fiorentina-stopperen skal være aktuell som en potensiell erstatter dersom Toby Alderweireld forsvinner, skriver avisen.

Det tyrkiske mediehuset AMK mener at Galatasaray har gjort det klart at de ønsker å sikre seg Shinji Okazaki fra Leicester i januar. Japaneren var en viktig spiller da klubben vant Premier League på sensasjonelt vis i 2015/2016.

