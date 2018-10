Søndagens Premier League-rykter

To mangeårige Premier League-profiler kan havne i La Liga.

God søndagsmorgen! Her er et knippe overgangsrykter som har dukket opp i diverse aviser i løpet av de siste timene.

Liverpool-backen Alberto Moreno (26) påstås å være ønsket av manager Unai Emery hos ligarivalen Arsenal. Men Gunners kan få kamp om spanjolens underskrift fra Real Madrid, rapporterer Mundo Deportivo.

Moreno og Liverpool skilles mest sannsynlig etter sesongslutt da avtalen mellom partene løper ut. Også gamleklubben Sevilla følger med på situasjonen til 26-åringen. Real Madrid ser på sin side etter en back som kan erstatte Marcelo på lengre sikt. Hovedstadsklubben er skeptisk til om Theo Hernández (21), som nå er på utlån i Real Sociedad, er riktig mann for den oppgaven.

Raheem Sterling (23) kommer ikke noe nærmere en ny avtale med ligaleder og tittelforsvarer Manchester City, skal vi tro Sunday Mirror. Den fotrappe angriperen kan da ende opp med å forlate Etihad Stadium til sommeren.

Dette skal skyldes at City nekter å innfri kravene Sterling har satt for en kontraktsforlengelse. Partenes nåværende avtale gjelder til sommeren 2020.

Sunday Express lanserer Real Madrid som en mulig neste arbeidsgiver for Sterling. Den spanske giganten er angivelig beredt til å gjøre en framstøt for å sikre seg 23-åringen allerede i januar. Real Madrid-president Florentino Pérez skal være villig til å betale 100 millioner pund for Sterling, etter å ha sett ham imponere med to mål for England mot Spania i Nations League nylig.

Manchester City er ifølge The Sun klare for å legge 40 millioner pund på bordet for å sikre seg Bournemouths nederlandske forsvarsspiller Nathan Aké (23). Tabloidavisa mener også å vite at Manchester United og Tottenham gjerne vil ha signaturen til den tidligere Chelsea-spilleren.

FØLGES TETT: Bournemouth-spiller Nathan Aké (til høyre) finsiktes blant ligaens virkelig store klubber. Her i duell med Danny Ings under lørdagens lokaloppgjør mot Southampton.

Enfield Independent rapporterer at Spurs går inn for å hente forsterkninger til spillerstallen i januar. Manager Mauricio Pochettino skal være langt ifra fornøyd med at troppen ikke ble utvidet i sommer.

Tottenham har blant annet fått opp øynene for Blackburn-profilen Bradley Dack (24). Speidere er imponert over det de har sett fra den offensive midtbanespilleren i Championship så langt i høst, melder Sunday Express.

Samme avis meddeler at Chelsea kommer til å gjøre Eden Hazard (27) til Premier Leagues best betalte spiller. Superstjernen kan angivelig vente seg å få betalt 350.000 pund i uka om han slår til på tilbudet om en ny kontrakt.

En ny midtstopper er fortsatt et høyt ønske for Manchester United-manager José Mourinho. Sunday Times skriver at portugiseren nå prøver å overbevise klubbstyret om å gjøre nok penger tilgjengelig. Napolis senegalesiske forsvarsbauta Kalidou Koulibaly (27) er et av navnene Mourinho vil hente.

En annen kar som interesserer Manchester United-manageren er Fiorentinas Nikola Milenkovic (21). Serberen gjør sakene sine bra i Fiorentina, og vil trolig koste så mye som 40 millioner pund. De fiolette fra Serie A vet nemlig at også Juventus og London-trioen Chelsea, Arsenal og Tottenham også er interessert, skal vi tro Star on Sunday.

Samme kilde mener å vite at Arsenal også er interessert i å låne Barcelona-vingen Malcom (21) fra januar.

