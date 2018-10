Søndagens Premier League-rykter

Wayne Rooney til Premier League-klubber: - Glem det!

I Tottenham håper man på å skaffe seg Ajax' midtbanespiller Frenkie de Jong, men nå rapporteres det at Manchester City kan slå London-klubben på oppløpet i jakten på 21-åringens underskrift. (Daily Star Sunday)

Tidligere Chelsea-sjef Antonio Conte og Juventus-trener Max Allegri er to av navnene som nå nevnes som kandidater til å overta for José Mourinho i Manchester United i løpet av neste år. (Sunday Express)

Wayne Rooney trives i USA, og den 33 år gamle DC United-spilleren sier at han vil takke nei til ethvert tilbud som måtte komme fra Premier League mens MLS-spillerne nå er utenfor sesong. (Sunday Mirror)

Arsenals sportsdirektør Raul Sanllehi sier at klubben fra nå av ikke vil tillate at klubbens nøkkelspillere går inn i sitt siste år av kontrakten. (Sunday Telegraph)

Chelseas midtbanespiller Cesc Fabregas avviser ikke en overgang tilbake til gamleklubben Arsenal når kontrakten hans løper ut etter denne sesongen. Så langt har ikke 31-åringen startet en eneste ligakamp for blåtrøyene i høst. (Sunday Express)

Manchester United skal være villige til å betale 60 millioner pund for Leicesters Harry Maguire, som manager José Mourinho også forsøkte å skaffe seg gjennom sommeren som var. (Sun on Sunday)

Leicester-spiss Jamie Vardy var ikke fornøyd med å bli benket til kampen mot West Ham på lørdag, og nå kan det vise seg at Everton vil komme på banen dersom misnøyen ikke gir seg. (Sunday Mirror)

Tottenham vil starte nye samtaler med sin danske stjerne Christian Eriksen om en ny kontrakt. 26-åringen har tidligere sagt at han ønsker en lønnsøkning fra 70.000 pund i uka til 160.000 pund i uka. (Sun on Sunday)

Juventus ønsker å hente Paul Pogba tilbake til klubben, og kan komme til å prøve seg på Manchester United-spilleren så fort januarvinduet åpner igjen. (Tuttosport, via Daily Mail)

Men Manchester United har beordret Paul Pogba til å stoppe å snakke om misnøyen med manager José Mourinho, og mulighetene for at franskmannen forlater Old Trafford. (Sunday Mirror)

West Ham ser ut til å vinne kampen om Atalantas paraguayanske midtbanespiller Miguel Almirons underskrift, med en avtale for 24-åringen verdt 25 millioner pund. (Football.London)

Arsenal kan komme til å prøve seg på Manchester Uniteds midtbanespiller Juan Mata dersom 30-åringen forlater Old Trafford på free transfer til sommeren. (Daily Star Sunday)

Tidligere Arsenal-sjef Arsene Wenger kan ende opp som ny trener for AC Milan, etter at nåværende Milan-trener Gennaro Gattuso skal ha sagt seg enig i at jobben han har gjort med laget bør kunne diskuteres. Milan er helt nede på 12.-plass på Serie A-tabellen med 12 poeng på deres første åtte kamper. (Sunday Express)

Napoli sier at de ikke vil lytte til bud på under 90 millioner euro for spissen Lorenzo Insigne, som har vært koblet til Liverpool. (Gazetta dello Sport, via Inside Futbol)

Tidligere Tottenham-spiller Ossie Ardiles sier at hans landsmann, den argentinske manageren Mauricio Pochettino, har fått tilbud fra andre klubber, men at Pochettino ikke vil dra fra Spurs. (Football.London)

Kilde: BBC

