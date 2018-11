Søndagens Premier League-rykter

Har kamphanene endelig skværet opp i Manchester United?

Det kan se ut til at Paul Pogba sin fremtid er på Old Trafford med Manchester United. Hans agent, Mino Raiola, har nemlig fortalt den italienske statskanalen Rai Sport at franskmannen og United-trener José Mourinho har lagt problemene til side, og at forholdet de to i mellom er bedre. Pogba har blitt koblet med en retur til gamleklubben Juventus.

Jadon Sancho har blitt koblet med en retur til Premier League, men den unge engelskmannen har fortalt Bild at han ikke tenker på å forlate Borussia Dortmund. Angriperen har blitt koblet med Manchester United, Manchester City, Liverpool og Arsenal.

Denis Suárez kan være på vei til Premier League etter at hans sjanser i Barcelona har vist seg å være begrenset. Marca skriver at Chelsea følger tett med på situasjonen rundt midtbanespilleren, men kan fort få konkurranse av Napoli og Valencia om hans signatur.

Den italienske avisen Corriere dello Sport skriver at Arsenal er interesserte i å hente Patrik Schick fra Roma. Klubben skal visstnok ønske å sikre seg en ny angriper etter at Danny Welbeck ble skadet tidligere denne uken.

Corriere dello Sport foreslår også en potensiell byttehandel mellom Arsenal og Roma der nevnte Patrik Schick tar turen til Emirates, mens Aaron Ramsey, som kun har litt over et halvår igjen av sin kontrakt, tar turen til den italienske hovedstaden.

Lorenzo Pellegrini er en annen Roma-spiller som kobles til Premier League, og Manchester United skal fortsatt være interessert i hans tjenester, skriver CalcioMercato. Han har nemlig en utkjøpsklausul på 30 millioner euro i sin kontrakt, hvilket har gjort at Roma nå ønsker å signere ham på en ny avtale.

En ordentlig gladnyhet for alle Liverpool-fans er at Andy Robertson kan være i ferd med på signere en ny kontrakt med klubben. Daily Mirror skriver at skotten kommer til å doble sin lønning når han endelig setter sin signatur på den ny avtalen.

En annen spiller som kan se ut til å bli værende der han er er Phil Jones i Manchester United, ifølge The Sun. Engelskmannens kontrakt med United går ut til sommeren, og han skal være ønsket av både Arsenal og Tottenham. United har uansett en opsjon på å forlenge hans avtale med ytterligere ett år.

West Ham sitt supertalent Declan Rice har blitt koblet med en overgang til Chelsea, med hovedpersonen selv har fortalt The Times at han ønsker å bli værende på Olympic Stadium.

The Sun hevder at Bournemouth allerede er på jakt etter en erstatter for midtstopper Nathan Aké. Nederlenderen skal være i søkelyset til blant andre Manchester United og Tottenham, og trener Eddie Howe skal ha innsett at han kjemper en tapende kamp om å beholde forsvareren.

