Tirsdagens Premier League-rykter

London-klubbene jakter på lovende tysker.

Både Arsenal og Tottenham er ute etter Schalke 04s Leon Goretzka, skriver Daily Mirror. 22-åringen regnes for å være blant Tysklands mest lovende midtbanespillere.

Everton skal ifølge ESPN følge Norwich-spiller James Maddison tett. 20-åringen skal ha blitt speidet på av Evertons fotballdirektør sist helg, skriver nettstedet.

Lewis Holtby, med fortid i Tottenham, skal ifølge HITC være ønsket av Newcastle. Midtbanespilleren har kort tid gjenstående av sin kontrakt, og ble nylig utelatt fra Hamburg-troppen. HITC skriver at en overgang kan skje allerede i januar.

Chelsea ser ut til å ønske forsterkninger i forsvaret, og Daily Mail skriver at klubben derfor er ute etter Lyons Mouctar Diakhaby. Den 20 år gamle midtstopperen har tidligere blitt koblet til Manchester City.

Etter at Slaven Bilic ble sparket fra jobben som West Ham-manager, er det mye som tyder på at David Moyes blir klubbens nye sjef. En rekke internasjonale medier melder at det kun er et tidsspørsmål for skotten tar over londonklubben.

Portugisiske O Jogo skriver ifølge Fotbollskanalen at Sporting ønsker å hente svenske Albin Ekdal fra Hamburg. Hovedpersonen selv sier til nettstedet at han trives godt i Hamburg og ønsker å fortsette der. O Jogo skriver at det kan bli aktuelt med en overgangssum på tre til fire millioner euro.

Den svenske 18-åringen Pontus Dahlberg skal ifølge svenske Expressen være nær å bli solgt for rundt 30-40 millioner kroner. Det skal ha kommet bud på IFK Göteborg-keeperen fra Watford, men også Napoli og en Bundesliga-klubb sies å være interessert i Dahlberg.

José Mourinho skal ifølge Manchester Evening News ønske mer støtte fra egen klubb på overgangsmarkedet. Avisen peker på at byrivalene City brukte 70 millioner pund mer enn United i sommerens overgangsvindu. Avisen skriver videre at Paris Saint-Germain har vært i kontakt med Mourinhos agent, Jorge Mendes, etter at portugiseren snakket varmt om PSG.

Mest sett siste uken