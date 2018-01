Tirsdagens Premier League-rykter

Theo Walcott kan være på vei til Everton.

Arsenal er i samtaler med Borussia Dortmund om en overgang for Pierre-Emerick Aubameyang. 28-åringen ses på som en god erstatter for Alexis Sanchez, som er på vei bort fra klubben, skriver The Mirror. Ifølge Daily Mail håper London-klubben å lande Dortmund-pissen for 53 millioner pund.

Det går sjelden mange overgangsvinduer mellom hver gang Cristiano Ronaldo kobles til en Manchester United-retur. Nå skriver spanske AS at 32-åringen ønsker å returnere til Old Trafford.

Swansea har snakket med Atletico Madrid om mulige overganger for Kevin Gameiro og Nicolas Gaitan, skriver Wales Online. Waliserne er på desperat jakt etter redningsmenn og håper duoen kan bidra til å sikre en ny sesong i Premier League.

Everton håper at klubben kan sikre seg Theo Walcotts tjenester i løpet av dette overgangsvinduet. Merseyside-klubben tilbyr Arsenal 20 millioner pund for 28-åringen, melder The Mirror.

Michy Batshuayi har ennå ikke klart å vinne Antonio Contes fulle tillit, og nå føler Sevilla seg trygge på at klubben kan få til en låneavtale for resten av sesongen, skriver ESPN.

Marseilles midtbanespiller Bouna Sarr, som har blitt koblet til Leicester, bekrefter overfor L'Equipe han kunne tenke seg en overgang til Premier League.

West Bromwich håper å sikre seg Fulhams Tom Cairney og legger 12 millioner pund på bordet for 26-åringen, skriver The Sun.

West Ham frykter at Andy Carroll lar seg lokke av mulighetene for en overgang til Chelsea i januar, skriver The Mirror. London Evening Standard hevder imidlertid at The Hammers kun er interessert i å slippe 29-åringen i en permanent overgang.

