Tirsdagens Premier League-rykter

Arsenal-ledelsen lar seg imponere av Juventus-manageren.

Daily Star skriver at Arsenals klubbledelse virkelig lot seg imponere av Juventus-manager Massimiliano Allegri da laget hans snudde Champions League-oppgjøret mot Tottenham forrige uke på Wembley. Den engelske avisen hevder nå at Arsenal ser på Allegri som en mulig kandidat som kan ta over etter Arsenal-manager Arsene Wenger i sommer.

Tidligere Arsenal-stjerne Paul Merson mener imidlertid at tidligere Liverpool-manager og nå Celtic-manager Brendan Rodgers er mannen Arsenals klubbledelse bør forsøke å signere som Wengers erstatter, melder Sky Sports.

Harry Kane blir stadig koblet til Real Madrid, men nå forteller Tottenham-spissen i en video publisert på klubbens egen hjemmeside at han ser frem til å score mål på den nye hjemmebanen til Spurs som skal stå klar til neste sesong.

Newcastle låner for øyeblikket den brasilianske spilleren Kenedy fra Chelsea, men nå ønsker de å gjøre overgangen permanent, skriver The Mirror. Newcastle må imidlertid vente seg å betale opp mot 15 millioner pund dersom de skal sikre seg 22-åringen.

Både Manchester United og Liverpool håper å signere Lazio-forsvarer Stefan de Vrij, skriver Daily Star. Premier League-klubbene må riktignok regne med hard konkurranse fra Inter.

Juventus skal være svært interessert i å sikre seg Liverpools midtbanespiller Emre Can når kontrakten hans med Merseyside-klubben går ut etter denne sesongen. Den italienske storklubben frykter imidlertid nå at de kan komme til å slite med å signere 24-åringen ettersom både Bayern München og Real Madrid skal være interessert, hevder Daily Express.

Arsenal skal være klare til å selge Hector Bellerin, skriver Daily Mail. London-klubben håper at pengene fra et eventuelt Bellerin-salg vil kunne brukes til å bygge opp et nytt lag. Arsenal skal ha satt en prislapp på 50 millioner pund for spanjolen. Juventus skal være interessert i spilleren.

Tidligere Watford-manager Marco Silva skal være blant kandidatene til å ta over den ledige managerjobben i Southampton etter at Mauricio Pellegrino fikk sparken mandag, hevder Daily Mail.

Mest sett siste uken