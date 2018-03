Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester Uniteds Luke Shaw koblet til den spanske giganten Barcelona. I tillegg jakter José Mourinho på spilleren som skal erstatte Michael Carrick.

Manchester United-backen Luke Shaw har vært inne og ute av varmen gjennom sin tid i klubben, og kanskje aller mest ute av varmen. Da er det derfor rimelig oppsiktsvekkende at Barcelona skal ha fattet interesse for Shaw. Det melder i alle fall Daily Mirror. Avisen skriver at Shaw skal vite om interessen fra Barcelona, som sies å være på jakt etter en ny venstreback.

Marouane Fellainis klubbfremtid er fortsatt i det blå. Belgierens kontrakt med Manchester United går mot slutten, noe som har ført til at han har blitt koblet verden rundt. Ifølge Daily Mail har Besiktas lenge blitt sett på som favoritter i kampen om å sikre seg Fellaini, med også Paris Saint-Germain, andre engelske klubber, samt klubber i Kina. Nå skriver avisen at også Ligue 1-klubben Monaco har kastet seg inn i kampen om å hente den høyreiste midtbanespilleren.

Med spillere på vei bort fra Manchester United, ryktes det også spillere på vei inn dørene på Old Trafford. Ifølge lokalavisa Manchester Evening News skal José Mourinho ha satt opp en ønskeliste med seks aktuelle spillere som kan erstatte Michael Carrick når han legger opp. Listen inneholder Arturo Vidal, Jean Michael Seri, Fred, Marco Verratti, Jorginho, og Sergej Milinkovic-Savic. Dermed er det duket for nok en sommer der midtbanestjerner kobles til Manchester United.

Etter å ha ryddet unna litt rykter om Manchester United, er det verdt å skrive litt om Eden Hazards klubbfremtid. Belgieren er ventet å signere en ny kontrakt med Chelsea, men skal ifølge The Guardian være klar på at han ønsker å bruke disse dagene på å prioritere landslagssamlingen med Belgia fremfor kontraktsforhandlinger med Chelsea.

Også Thibaut Courtois kontrakt med Chelsea nærmer seg slutten. Ifølge Telegraph, som siterer belgiske Sporza, bekrefter belgieren at han blir værende i klubben også neste år, selv om det ikke kommer på plass en ny kontrakt.

Thomas Tuchel, som den siste tiden har blitt koblet til Arsenal, men også andre europeiske toppklubber, skal ifølge Sky Sports foretrekke å ta over som manager for Bayern München.

Leicesters Andy King er for tiden på lån hos Swansea. Waliserne sies å ha et ønske om å gjøre avtalen permanent om de klarer å berge plassen i Premier League. Leicester Mercury skriver at dette er noe også Leicester er åpne for å få til.

Watford-midtbanespilleren Abdoulaye Doucouré sier ifølge Express at det vil være en drøm å spille for Liverpool. Doucouré startet sesongen svært friskt for Watford, og ble raskt koblet til Jurgen Klopps Liverpool.

Celtic kan se ut til å få kjørt seg på overgangsmarkedet. Bournemouth og Brighton skal være interesserte i Scott Sinclair, ifølge Daily Mail. Samtidig skriver Daily Mirror at Manchester United snuser på backen Kieran Tierney.

Ifølge italienske La Gazzetta dello Sport skal Inter ha vunnet kampen om å sikre seg Lazio-forsvareren Stefan de Vrij. Nederlenderen har også vært koblet til klubber som Liverpool, Manchester United, Arsenal og Barcelona.

Manchester City kan komme til å se i retning av Real Madrid når de skal jakte forsterkninger i sommer. I alle fall om man skal tro den meget tabloide avisen The Sun. Avisen skriver at City sikter seg inn på å hente Isco for 75 millioner pund, eller omtrent 820 millioner kroner.

For å runde av, så er det verdt å nevne at Benficas Andre Horta sies å være på vei til Bob Bradleys Los Angeles FC. Prislappen skal ifølge Diario de Noticias være på seks millioner euro, eller i underkant av 60 millioner kroner. Avisen skriver også at det er ventet at Horta får en årslønn på 800.000 euro, eller omtrent 7,5 millioner kroner.

