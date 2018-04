Tirsdagens Premier League-rykter

Marcus Rashford skal være lei benketilværelsen i Manchester United.

Daily Mail spekulerer igjen i om at Antonio Conte kan komme til å forlate Chelsea før sesongen er over, etter en ny svak kamp mot West Ham i helgen. Italieneren, som ledet Chelsea til ligatittelen i sin første sesong på Stamford Bridge, virker mindre og mindre inspirert, og til tross for at laget har muligheten til å vinne FA-cupen, regnes årets sesong som en fiasko da Chelsea ser ut til å falle utenfor Champions League.

Tyske Thomas Tuchel har tidligere vært koblet til jobben som manager både i Arsenal og i Chelsea. Nå har den tidligere Dortmund-treneren signert en toårsavtale med Paris Saint-Germain, som gjelder fra og med neste sesong, hevder Sportsbuzzer.

Marcus Rashford begynner å bli lei benketilværelsen i Manchester United og vurderer å forlate klubben i sommer, dersom José Mourinho ikke gjør det, hevder The Mirror. 20-åringen har kun startet fem av Uniteds 16 siste kamper og fikk kun åtte minutter i lørdagens derbyseier mot Manchester City.

Liverpool skal ikke være interessert i å hente Marouane Fellaini, slik L'Equipe hevdet tidligere denne uken. Det skriver Daily Mail. Paris Saint-Germain skal imidlertid fortsatt være ute etter den belgiske Manchester United-spilleren.

Både Bayern München og PSG har bedt Chelsea holde dem informert dersom Kenedy blir ledig for en permanent overgang, melder Sky Sports. 22-åringen er for tiden lånt ut til Newcastle.

Watford skal ha feid konkurransen fra Arsenal og Tottenham til side da de nylig sikret seg stortalentet Ben Wilmot fra League Two-laget Stevenage, skriver The Sun.

Javier Chicharito Hernandez har ikke vært den braksuksessen West Ham hadde håpet på før sesongen, og etter å ha startet kun halvparten av The Hammers' kamper i år, er 29-åringen nå på utkikk etter ny klubb til sommeren, skriver The Mirror.

Aston Villa, som jakter opprykk til Premier League, følger WBAs midtbanespiller Jake Livermore tett og vurderer å hente den VM-aktuelle 28-åringen til sommeren, skriver Daily Mail.

Nedrykkstruede West Bromwich kan ifølge The Mirror også miste Samuel Rondon, som har en klausul i sin kontrakt som tillater ham å gå dersom det kommer bud på 16,5 millioner pund etter et nedrykk.'

Mest sett siste uken