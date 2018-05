Tirsdagens Premier League-rykter

Alvaro Morata kal være aktuell for en retur til gamleklubben Juventus.

Eden Hazard er blant spillerne som kobles til en overgang bort fra Chelsea denne sommeren. Særlig dersom Champions League-spill ryker for London-klubben, mener britiske medier at sjansene er store for at det kan skje. Selv sier imidlertid belgieren at det er "ingen sjanse" for at han gjenforenes med José Mourinho i Manchester United, skriver Daily Mail.

En annen mann som kobles bort fra Chelsea er Alvaro Morata. Spissen kan komme til å returnere til Juventus i sommer, og Chelsea vurderer PSGs Edinson Cavani som mulig erstatter, skriver italienske Tuttosport.

Arsenal og ønsker seg Massimiliano Allegri eller Luis Enrique som ny manager i klubben. Begge er imidlertid ifølge Sky Sports skeptiske til å ta jobben på grunn av strukturen i ledelsen. Arsenals kommende manager må jobbe tett med klubbens sjef for rekruttering Sven Mislintat.

Ifølge The Mirror er det fare for at Enrique priser seg ut av diskusjonen med et lønnskrav på 15 millioner pund etter skatt.

Maurizio Sarri, som har blitt koblet til manager-jobben i Chelsea, hinter om at han kan komme til å forlate Napoli i sommer, skriver Talksport. 59-åringen skal ha en utkjøpsklausul på rundt åtte millioner euro i sin kontrakt.

Ifølge CalcioMercato er Bayern München villige til å gi slipp på Robert Lewandowski i sommer. Polakken skal være ønsket av blant andre Manchester United.

Wolverhampton-stjernen Ruben Neves sier han ser fram til å spille Premier Leauge-fotball med klubben neste sesong, til tross for spekulasjoner rundt 21-åringens fremtid i klubben.

Mark Hughes har ennå ikke lyktes med å sikre ny Premier League-kontrakt for Southampton, men ifølge The Telegraph blir flere og flere av spillerne overbevist om at Hughes er rett mann til å lede laget videre, også etter årets sesong.

