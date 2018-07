Tirsdagens Premier League-rykter

Premier League-storklubbene er på jakt etter forsterkninger.

Goal skriver at Chelsea forbereder et bud på midtstopper-talentet, Daniele Rugani. Italieneren spiller i Juventus for øyeblikket, men har ikke fått all verdens med spilletid de siste sesongene, da det skyldes ekstremt gode forsvarere i klubben. Chelsea skal tidligere fått et bud på Rugani for 36 millioner pund avslått. Nå skal Maurizio Sarri ha forbedret budet og sagt seg villig til å betale 45 millioner pund for 23-åringen.

Samtidig som Chelsea får avslag på spillere, har de også avslått bud på en av sine egne. Sky Sports melder at Chelsea har avvist et tredje bud fra Barcelona, på Willian. 29-åringen skal være sterkt ønsket i den katalanske klubben.

José Mourinho skal ha innsett at han må vurdere å selge Anthony Martial til en motstander, men ikke et lag fra Premier League. Portugiseren skal være villig til å la den franske vingen forlate «de røde djevlene» for cirka 50 millioner pund, ifølge The Guardian.

Newcastle er ute etter en midtstopper og da skal det være snakk om sveitseren, Fabian Schär. Deportivo La Coruna-spilleren har en utkjøpsklausul som kun ligger på 3,5 millioner pund og den vurderer «The Magpies» å utløse, skriver Daily Mail.

Liverpool Echo melder at Everton ikke lenger er like interesserte i Celtic-backen, Kieran Tierney. «The Toffees» har vendt snuten mot Spania og sett seg ut en fransk back. 25 år gamle Lucas Digne var regnet som et stort backtalent, men har slitt med å få ut sitt fulle potensial de siste årene. Kanskje en overgang til Premier League kan gjøre susen for Digne?

Fulham har allerede gjort to (potensielt) gode signeringer dette overgangsvinduet og er nå ute etter en tredje. Ifølge The Sun har de lagt inn et bud på 26 millioner pund for Willian Jose. Den hodesterke brasilianske toppspissen spiller for øyeblikket i Real Sociedad.

Den spanske keeperen Fabri er også på vei inn på Craven Cottage og skal nå ha gjennomført den medisinske testen hos Fulham. Sky Sports melder at han snart vil være offisielt klar for klubben. Budet på Fabri skal ligge på omlag 5 millioner pund og han melder en overgang fra Besiktas.

Både West Ham og Leicester er interesserte i Juventus' midtbanespiller, Stefan Sturaro, skal vi tro La Gazzetta dello Sport. Den 25-årige italienske midtbanespilleren har slitt med spilletid hos «den gamle dame».

Arsenal-legenden, Thierry Henry skal ha kommet frem til en muntlig avtale med Aston Villa om jobben som manager, ifølge Daily Star. Det blir i så fall den første klubben Henry leder som manager, han er for øyeblikket en del av trenerteamet for Belgias landslag.

Mirror skriver at Liverpool er interesserte i det nye stjerneskuddet, Ismaila Sarr. 20-åringen gjorde en god figur for Nigeria i VM og det skal være flere klubber som følger Rennes-spilleren nøye. Sarr skal være verdsatt til cirka 50 millioner pund.

