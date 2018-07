Tirsdagens Premier League-rykter

Chelsea er på jakt etter stjerner og en veteran.

Maurizio Sarri har ikke ligget på latsiden etter at han tok over rollen som manager i Chelsea for en tid tilbake. Nesten hver eneste dag kobles den tidligere Napoli-manageren opp med nye spillere. I dag ryktes det om at Sarri er ute etter Bayern München-stjernen, Thiago Alcantara.

Manchester United er også interessert i spanjolen, som skal være verdt rundt 62 millioner pund, skriver ESPN. Begge klubbene skal ha forespurt seg om midtbanespilleren.

Både Chelsea og Tottenham har vist stor interesse for Anthony Martial, som har lyst til å forlate Manchester United, skal vi tro The Sun. Martial skal ha uttrykt et ønske om å spille videre i Premier League og vil helst forbli i den engelske ligaen, hvis han forlater «de røde djevlene».

Det er flere navn på Sarris liste over spillere han vil hente, og et av de kommer noe overraskende. The Sun har fått nyss om at Chelsea er svært nære ved å signere den gamle keeperveteranen, Robert Green, som kan hentes gratis til klubben. Det kan tenkes at den 38-årige keeperen er ment som en backup-løsning for Sarri.

Manchester United har lenge prøvd å få klørne i Willian, men har ikke lyktes med oppgaven. Derfor har de sett seg ut en annen ving, nemlig Ante Rebic. Kroaten spilte et godt VM og ifølge The Independent har det holdt til å bli José Mourinhos andrevalg på høyrekanten.

Fulham har vært svært kloke på overgangsfronten denne sommeren og det ser ut som de snart blir genierklærte, for nå holder de på å hente inn en ny super-signering. Ifølge West London Sport er den nyopprykkede klubben svært nære å signere Andre Schurrle fra Borussia Dortmund.

Daily Mail melder at Wolverhampton holder på å sikre seg Jonny Castro fra Atletico Madrid på lån, ut sesongen.

Real Madrid har ennå ikke landet en overgang for Thibaut Courtois og har begynt å snuse på andre keepere. Neste mann på lista spiller også i Premier League, Hugo Lloris, skriver The Sun. Tottenham-vokteren skal være verdt rundt 60 millioner pund i den spanske klubbens øyne og de vurderer om de skal legge inn en bud på «Spurs-kapteinen».

Fenerbache har sendt inn en forespørsel til Tottenham om å låne Vincent Janssen, i en sesong til. Den nederlandske toppspissen spilte hele forrige sesong for den tyrkiske klubben.

