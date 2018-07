Tirsdagens Premier League-rykter

Chelsea-manager, Maurizio Sarri, er på utkikk etter forsterkninger.

Vi begynner tirsdagen Premier League-rykter med Chelsea, som er på utkikk etter mange nye spillere.

Ifølge The Telegraph er «The Blues» ute etter en spiller fra en av sine argeste rivaler, nemlig Aaron Ramsey, som spiller i Arsenal. Maurizio Sarri vurderer om han skal legge inn et bud på waliseren for 30 millioner pund. Om overgangen skulle bli et faktum ville det ikke vært første gang at en spiller hadde forlatt Arsenal, til fordel for Chelsea.

Ramsey er ikke den eneste spilleren Chelsea er ute etter, da de skal ha åpnet en dialog med Inter Milan om midtbanespilleren, Matias Vecino. Det skriver London Evening Standard, som også melder at Chelsea har lagt inn et bud på 35,5 millioner pund for Juventus-forsvareren Mattia Caldara.

Samtidig melder Daily Star at Maurizio Sarri har gjort Robert Lewandowski til sin hovedprioritet før vinduet er over. Om Sarri får hentet den målfarlige Bayern München-spissen er dog usikkert, da han er godt likt på Allianz Arena og en av deres største stjerner.

Det er også rykter om spillere ut av Chelsea, men en som ikke ser ut til å forlate sitt blå rede er Willian. The Mirror siterer Willian som skal ha sagt at han «er veldig lykkelig i Chelsea og trives godt i London».

Real Madrid har forøvrig gjort det klart at de ikke er en av klubbene som vil ha Willian, de er kun interesserte i Thibaut Courtois, skriver Marca.

Manchester United-fans som vil se Harry Maguire i rød drakt må belage seg på en skikkelig innsats fra José Mourinho og hans team, om overgangen skal hende før 9.august. Leicesters manager, Claude Puel har igjen gått offentlig ut og sagt at han fortsatt har stor tro på at Maguire blir i Leicester neste sesong, skal vi tro Sky Sports.

Når en midtstopper ryktes inn på Old Trafford, ryktes en annen ut. Marcos Rojo har vært linket bort fra United flere ganger dette overgangsvinduet og det ser ut til at Everton ligger best an til å signere den argentinske midtstopperen, som også kan fungere som venstreback. Ifølge The Mirror har United-ledelsen sagt at Rojo kan forlate Manchester United hvis en klubb byr 30 millioner pund på ham.

Lazio er på utkikk etter en angriper og mannen til jobben skal være Lucaz Perez. Spanjolen fikk det aldri til i Arsenal og skal være tilgjengelig for den italienske klubben til cirka 7 millioner pund, skriver Talksport.

Det ryktes ingen spillere til Liverpool denne tirsdagsmorgenen, men det har seg slik at de nærmer seg en kontraktsforlengelse med Sadio Mané. The Mirror melder at Liverpool føler seg sikre på at de vil få overbevist senegaleseren til å bli værende i løpet av de neste ukene. For øyeblikket står Mané oppført som Liverpool-spiller frem til 2021.

En spiller som ryktes bort fra Anfield, er Divock Origi. 23-åringen var lånt ut til Wolfsburg forrige sesong og det ser ikke ut til at Jürgen Klopp vil satse på belgieren denne sesongen heller. Nå vil nemlig Besiktas forsøke å hente Origi på lån neste sesong, ifølge Talksport.

Islam Slimani scoret mange mål for Sporting Club før han ankom Leicester. Etter det har det gått en vei for algerieren. Nå skriver Leicester Mercury at «The Foxes» er villige til å slippe den høyreiste spissen for 18 millioner pund.

Newcastle sikret seg en god forsvarsspiller i Fabian Schär forrige uke, men Rafa Benitez ser ikke ut til å være fornøyd med forsvaret sitt ennå. Nå skal han ha øynet Ajax-backen, Nicolas Tagliafico. Den argentinske forsvareren spilte flere kamper i VM i Russland og skal være verdsatt til 8 millioner pund, noe som kan bli i meste laget for Newcastle-styret, ifølge Newcastle Chronicle.

