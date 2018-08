Tirsdagens Premier League-rykter

Tre keepere vurderes i Chelsea, mens Arsenal kaster seg inn i kampen om stopperkjempe.

Daily Telegraph har tirsdag opplysninger om en mulig løsning på Chelseas keeper-floke. Blåtrøyene vurderer nemlig en byttehandel, der Sevillas Sergio Rico (24) blir hentet til Stamford Bridge, og spissen Michy Batshuayi (24) sendes motsatt vei.

Thibaut Courtois (26) glimrer som kjent med sitt fravær fra Chelsea-treningene om dagen, og kobles fortsatt sterkt til en Real Madrid-overgang.

Mundo Deportivo påstår på sin side at Chelsea kommer til å betale den skyhøye utkjøpsklausulen til Atlético Madrid-målvakt Jan Oblak (25). Sloveneren koster angivelig bortimot 956 millioner kroner.

Både Sky Sports og Daily Star melder at Chelsea alternativt ser mot Stoke, og går for England-keeper Jack Butland (25). Maurizio Sarris lag vurderer ifølge sistnevnte avis å by drøyt 268 millioner kroner for Butland.

Flere keepere har rykter flommende rundt seg i disse dager. Southamptons Fraser Forster (30) skal være ønsket i tyrkiske Besiktas, ifølge The Sun.

Les mer: Drømte om noe annet for «Moi»: - Ikke et tema

Italienske Calciomercato serverer et rykte som mange kanskje føler de har sett en del ganger før i år: Manchester United er beredt til å legge inn et gigantisk bud på Lazios midtbanejuvel Sergej Milinkovic-Savic (23).

Daily Mirror skriver også om en varig overgangs-såpeopera med Manchester United i hovedrollen. Klubben skal nå ha levert inn et siste bud for å sikre seg Tottenham-midtstopper Toby Alderweireld (29).

Tyske Kicker melder at Arsenal planlegger et kjempebud for å sikre seg Bayern Münchens Jérôme Boateng (29). Den tyske landslagsstopperen er også blitt koblet til Juventus, mens Manchester Uniteds Ed Woodward skal også ha forhørt seg med Bayern-direktør Karl-Heinz Rummenigge om prisen for å kjøpe fra Boateng.

Arsenal er ifølge Evening Standard villig til å lytte på bud på Danny Welbeck (27). Angriperen var en del av Englands VM-tropp som tok seg helt til seminale i sommer, men fikk lite spilletid. Tid på banen er det også blitt mindre av i Arsenal-drakta de siste sesongene.

Unggutten Reiss Nelson (18) aspirerer til de samme plassene som Welbeck i Arsenal, og Nelson skal nå nærme seg en ny langtidskontrakt med The Gunners. Det skirver i alle fall The Sun.

Det går sjeldent en dag uten at Lyon-president Jean-Michel Aulas har noe å melde. Nå uttaler han at Evertons store overgangsmål de siste dagene, Barcelelonas midtstopper Yerry Mina (23), fortsatt er veldig interessert i å gå til Lyon. Det skriver Liverpool Echo.

Nevnte Mina var angivelig en del av den foreslåtte avtalen da Barcelona la inn et bud i forsøk på å sikre seg Paul Pogba fra Manchester United. Mina, André Gomes og drøyt 483 millioner kroner var forslaget fra katalanerne. Det ble avslått.

Daily Mail mener å vite at Everton er i ferd med å sikre seg den kontraktsløse brasilianeren Bernard (25). Kantspilleren har spilt for Sjakhtar Donetsk i Ukraina i en årrekke.

Tottenhams midtbanemann Victor Wanyama (27) er ønsket i Roma, rapporterer La Repubblica i Italia.

West Ham er interessert i midtbanespilleren Carlos Sánchez (32) fra Fiorentina, hevder Daily Mirror. Colombianeren har fortid i Aston Villa, og spilte på utlån i Espanyol i vår.

Fulham er fortsatt ikke ferdig med forsterkningene. Nå kobles Celtic-midtstopper Dedryk Boyata (27) også til den nyopprykkede Premier League-klubben. Dette skriver Daily Mail, som tilføyer at det skotske mesterlaget ikke er særlig lystne på å selge belgieren.

Mest sett siste uken