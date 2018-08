Tirsdagens Premier League-rykter

Toppklubb vurderer gigabud på Christian Eriksen.

Express hevder å ha gode kilder på at den franske toppklubben Paris Saint-Germain er nær ved å legge inn et bud på hele 100 millioner pund for Christian Eriksen. Dansken, som har herjet for Tottenham de siste årene, er ettertraktet, og tidligere i sommer ble det ryktet at både Barcelona og Real Madrid var interesserte i midtbanespilleren.

PSG er også interesserte i Sevillas Steven N'Zonzi ifølge France Football.

Ruben Loftus-Cheek hadde en god sesong på utlån i Crystal Palace forrige sesong. Nå er engelskmannen tilbake i Chelsea for å kjempe om en startplass i klubben, skriver The Guardian. Telegraph, på sin side, hevder at midtbanespilleren kan flytte til Tyskland, etter at Schalke har vist interesse for han.

Høyreback Matteo Darmian virker til å være på vei bort fra Old Trafford. Manchester Evening News skriver at spilleren selv ønsker å bytte klubb, og både Juventus, Napoli og Inter skal ønske seg Manchester United-backen.

Fulham-målvakt Marcus Bettinelli skal ikke være fornøyd etter å ha blitt utelatt fra kamptroppen til første serierunde. Nå skriver Daily Mail at målvakten ønkser seg bort fra klubben.

I Liverpool forventes det fremdeles at noen spillere forsvinner i sommer. En av de kan være Ragnar Klavan. Liverpool Echo hevder nemlig at klubben vil lytte til bud på den 32 år gamle estiske midtstopperen.

Den tidligere Premier League-spilleren Lee Cattermole er fremdeles i Sunderland. Men nå kan det bli klubbskifte på 30-åringen. Gus Poyet skal nemlig være lysten på å hente sin tidligere elev til Bordeaux, kan Teamtalk røpe.

Wilfried Zaha ble værende i Crystal Palace i sommer, og sier nå til Daily Mail at han er i samtaler om ny kontrakt med klubben.

Zaha scoret i sesongens første kamp:

Mest sett siste uken