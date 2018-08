Tirsdagens Premier League-rykter

Det ryktes at Zinedine Zidane vil ha managerjobben i Manchester United.

Det er Daily Mail som skriver at det spekuleres i at den tidligere Real Madrid-manageren skal være interessert i å erstatte Jose Mourinho i Manchester United. En kilde i den engelske storklubben forteller imidlertid til Daily Mail at Mourinho fortsatt har full støtte fra klubbledelsen og at de ikke engang har diskutert Zidane.

Den engelske landslagsspilleren Ruben Loftus-Cheek kan komme til å lånes ut av Chelsea etter at han ble utelatt fra troppen som spilte mot Arsenal i helgen, skriver The Mirror. Avisen hevder at et utlån til en La Liga-klubb skal være aktuelt.

The Telegraph melder imidlertid at Chelsea ønsker å beholde Ruben Loftus-Cheek og at de håper å se at spilleren er villig til å kjempe om en plass på laget.

Chelsea skal være klare til å tilby Eden Hazard en ny lukrativ avtale i håp om å beholde lagets største stjerne i flere år fremover, melder Daily Mail. London-klubben skal være villige til å gi belgieren en ukeslønn på 300.000 pund. Hazard har to år igjen av sin nåværende avtale med klubben og har i sommer blitt koblet til både Barcelona og Real Madrid.

The Sun skriver at Manchester City jobber med å låne ut den ukrainske midtbanespilleren Oleksandr Zinchenko til La Liga-klubben Real Betis.

RB Leipzig skal være svært interessert i Everton-spilleren Ademola Lookman som var på lån hos Bundesliga-klubben forrige sesong. Nå hevder The Times at det er ventet at RB Leipzig vil tilby Everton over 22 millioner pund for spilleren, men avisen skriver samtidig at Premier League-klubben ikke kommer til å godkjenne et slikt bud.

