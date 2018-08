Tirsdagens Premier League-rykter

Gary Cahill vil bli i Chelsea, til tross for at han foreløpig sliter med å få spilletid under Maurizio Sarri.

Gary Cahill er klar på at han ønsker å bli værende i Chelsea og kjempe for en plass på laget, etter å ha blitt utelatt av Maurizio Sarri i de tre første Premier League-kampene denne sesongen. David Luiz og Antonio Rudiger har vært foretrukket i italienerens backfirer.

Overgangsryktene rundt Paul Pogba vil ingen ende ta, og engelsk og spansk presse slår opp store saker så fort noen nevner franskmannens navn. Tirsdag skriver AS at Gerard Pique uttaler at det "ville vært fint" om Pogba sluttet seg til Barcelona en dag.

Arsenal-legenden Thierry Henry vil ifølge The Sun avslå tilbudet om å bli trener for Ligue 1-klubben Bordeaux. Franskmannen skal være bekymret for den økonomiske situasjonen i klubben. Gus Poyet fikk nylig sparken i klubben etter at han gikk til frontalangrep på ledelsen etter at de solgte en spiller, uten at han visste om det.

Kevin Strootman, som tidligere har vært koblet til blant andre Manchester United, nærmer seg en overgang fra AS Roma til Marseille. Nederlenderen har blitt satt tilbake av noen alvorlige skader denne sesongen og gjenforenes nå med sin tidligere trener Rudi Garcia.

Anthony Martial har ifølge RMC havnet i en drakamp mellom Jose Mourinho og United-direktør Ed Woodward. Mourinho ønsket å selge franskmannen og bruke pengene på en ny midtstopper, men Woodward mener å se et stort potensiale i Martial. Klubben skal derfor ha avslått bud fra AC Milan og Atletio Madrid.

Fenerbahce håper å kunne sikre seg Tottenhams Moussa Dembele på lån før overgangsvinduet stenger denne uken, skriver The Sun. Tyrkerne ønsker også en opsjon på å kjøpe franskmannen ved sesongslutt.

Aston Villa vil tilby Jack Grealish en langtidskontrakt etter å ha avslått bud fra blant andre Tottenham denne sommeren, skriver The Mirror.

Real Sociedad har pekt seg ut Everton-spiss Sandro Ramirez og håper å få til en avtale med Merseyside-klubben denne uken, skriver AS. Everton krever 10 millioner euro for spissen, men La Real har håp om å få 23-åringen enda billigere.

