Tirsdagens Premier League-rykter

Hevder tysk gigant ønsker å hente Tottenham-stjerne.

Heung-min Son slipper militærtjeneste i hjemlandet Sør-Korea etter at han var med på laget som vant Asialekene tidligere denne måneden. Det gjør Tottenham-stjernen langt mer attraktiv for andre klubber og nå skal Bayern München være interessert i å kjøpe spilleren som tidligere har spilt for Bayer Leverkusen i Bundesligan, skriver The Mirror. Det kan imidlertid fort blir krevende å hente Son fra Spurs. Koreaneren signerte i sommer en ny kontrakt med London-klubben som varer frem til 2023.

Raheem Sterlings kontrakt med Manchester City går ut til sommeren, men den regjerende seriemesteren i England skal ha et ønske om å beholde 23-åringen i flere år fremover. Partene sliter likevel med å bli enige om en ny avtale. The Guardian skriver nå at samtalene mellom partene har brutt sammen.

AC Milan er i forhandlinger med Arsenal om London-klubbens direktør Ivan Gazidis som italienerne prøver å lokke til San Siro, skriver The Telegraph.

Chelsea skal være svært lystne på å sikre seg den unge Fiorentina-stjernen Federico Chiesa, skriver Daily Express. London-klubben vil trolig forsøke å hente vingen allerede i januar, men Chelsea må riktignok vente seg hard konkurranse fra Napoli som også jakter 20-åringens signatur.

Den tidligere Chelsea-stopperen John Terry er foreløpig usikker på om han kommer til å fortsette karrieren etter at han avslo et tilbud fra Spartak Moskva. Aston Villa skal riktignok være interessert i å signere Terry nok en gang, hevder Birmingham Mail.

Everton, Manchester United og Barcelona skal alle være interessert i PSV-spiller Hirving Lozano, melder spanske Sport. Men PSV skal være lite lystne på å selge den meksikanske landslagsspilleren.

