Tirsdagens Premier League-rykter

Ajax-stjerneskuddet Frenkie de Jong er ønsket av Manchester United og Real Madrid.

Flere storklubber kobles stadig til Ajax-stjernen Frenkie de Jong. Ifølge nederlandske De Telegraaf, er 21-åringen sterkt ønsket av Manchester United og Real Madrid. Midtbanespilleren har en prislapp på rundt 80 millioner euro, skriver avisen.

Ander Herreras kontrakt med Manchester United går ut neste sommer og til tross for påstått interesse fra blant andre Barcelona, skal midtbanespilleren være klar på at han foretrekker å bli værende på Old Trafford, skriver ESPN.

Newcastle-ledelsen vil i løpet av kort tid avholde et møte med Rafa Benitez, for å diskutere budsjettet for vinterens overgangsmarked. Møtet skal ifølge The Telegraph være et av grepene for å få spanjolen til å bli værende i klubben.

Juventus-back Alex Sandro kobles støtt og stadig til storklubber utenfor Italias grenser. Nå skriver Le10 Sport at 27-åringen er ønsket av Paris Saint-Germain. Brasilianeren har tidligere blitt nevnt i sammeheng med blant andre Real Madrid og Manchester United.

West Ham står i fare for å miste forsvarsspilleren Declan Rice etter at 19-åringen avslo London-klubbens nye kontraktsforslag, skriver Daily Mail. Rice skal ha vært misfornøyd med tilbudet om 12.000 pund i uka, hevder avisen.

Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea og Newcastle er blant 18 klubber som har sendt speidere for å se på Benficas tyske målvakt, Odisseas Vlachodimos, skriver portugisiske Record.

Sven-Göran Eriksson kobles igjen til en ny trenerjobb i utlandet. Ifølge The Sun er svensken nemlig høyaktuell som trener for det iranske laget Tractor Sazi. Klubben sparket tidligere Wales- og Real Madrid-trener John Toshack tidligere denne måneden.

Aston Villa ønsker nå å tilby James Chester en ny kontrakt, etter at Jack Grealish nylig signerte en femårskontrakt med klubben.

