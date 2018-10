Tirsdagens Premier League-rykter

Aaron Ramsey skal være ønsket av flere storklubber og José Mourinho skal ha fått en telefon fra Zinedine Zidane i løpet av de siste dagene.

Aaron Ramseys kontrakt med Arsenal forfaller ved enden av denne sesongen og i forrige uke skal kontraktsforhandlingene mellom waliseren og klubben ha stoppet opp på grunn av uenigheter.

Manchester United er et av lagene som allerede har meldt sin interesse for midtbanespilleren, om han velger et klubbskifte. Nå melder Team Talk at også Real Madrid skal ha meldt sin interesse for Ramsey, som kan begynne å forhandle med andre klubber allerede i januar.

En av grunnene til Reals interesse skyldes Gareth Bale, som har et godt samspill med Ramsey på det walisiske landslaget.

The Mirror skal ha fått nyss om at José Mourinho har blitt oppringt av Zinedine Zidane og blitt forsikret om at franskmannen ikke ønsker seg jobben. Hvor betryggende det er for portugiseren er dog usikkert, da han fortsatt må prestere bedre for å beholde jobben i den røde delen av Manchester.

Arsenal-manager Unai Emery skal være ute etter å forsterke på vingene, og har sett seg ut Lille-spilleren Nicholas Pepe, skal vi tro The Mirror. Emerys gamle klubb, Sevilla, vurderer også å hente ivorianeren. Den 23 år gamle spilleren er verdsatt til cirka 30 millioner pund.

The Sun melder at Chelsea seiler opp som favoritter til å sikre seg det 15 år gamle stortalentet Sam Lautenschutz fra Volendam.

Ifølge ESPN er den spanske storklubben Barcelona usikre på om de vil kjøpe Paul Pogba fra Manchester United. De er dog helt overbevist om at de hat god nok økonomi i klubben til å hente franskmannen, om de ønsker det.

Hvis den katalanske klubben ikke går for Pogba, skal Paris Saint-Germain-spilleren, Adrien Rabiot, være den neste på ønskelista den spanske klubben.

The Independent melder forøvrig at at Pep Guardiola har utelukket at Manchester City vil prøve å hente den unge verdensstjernen, Kylian Mbappé.

Samtidig må Manchester United belage seg på å bruke mye penger på Sergej Milinkovic-Savic, hvis Lazio-spilleren fortsatt er ønsket til Old Trafford. Han har nemlig fornyet kontrakten sin med Lazio frem til 2023, skriver Daily Mail. Serberen var hyppig linket til «The Red Devils» i sommer, men det ble aldri en overgang fra Serie A til Premier League for Milinkovic-Savic.

Tottenham-manager, Mauricio Pochettino, skal ha uttalt at han aldri kommer til å bli trener for Barcelona, uansett om storklubben vil signere ham i fremtiden, eller ikke. Det melder The Standard. Årsaken til Pochettinos utsagn skyldes hans kjærlighet til Espanyol. Klubben han spilte i da han var en profesjonell fotballspiller, som har Barcelona som sine største rivaler.

Pochettino hadde også sin første managerrolle for Espanyol, før han forlot den spanske klubben til fordel for Southampton.

