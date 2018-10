Tirsdagens Premier League-rykter

Det er en rekke bevegelser på overgangsmarkedet.

Vi starter tirsdagens ryktespalte i Manchester, der Manchester United-manager José Mourinho fortsetter jakten på forsterkninger i midtforsvaret. Nå skal den hardt pressede United-sjefen ha et ønske om å signere Inter-stopper Milan Skriniar og AC Milan-stopper Alessio Romagnoli i januar, skriver ESPN.

Manchester United-speidere skal samtidig ha vært i Portugal i helgen for å finsikte flere spillere på Benfica, skriver Manchester Evening News.

Genoa-spiss Krzysztof Piatek har tatt fullstendig fyr i Serie A og er til manges overraskelse toppscorer med ni mål på syv kamper. Nå kobles den 23 år gamle polakken til store klubber som Barcelona, men ifølge Talksport skal også engelske storklubber som Manchester City, Tottenham og Liverpool snuse på angrepsspilleren.

Manchester Uniteds midtbanespiller Ander Herrera kan være på vei tilbake til Athletic Bilbao, skriver The Sun. Spanjolen er kontraktsløs etter denne sesongen.

Vi beveger oss videre til London, der Harry Kane nok en gang kobles til Real Madrid. Ifølge El Confidencial er spanjolene fortsatt interessert i å hente superspissen til Madrid, men prislappen på over 200 millioner pund skal gjøre dem skeptiske.

Tidligere Manchester City-spiller Jadon Sancho er en av de største snakkisene i tysk fotball etter storspill for Dortmund den siste tiden. Nå skal en rekke Premier League-klubber være ute etter engelskmannen, skriver The Sun. Men prisen blir ikke snau, skal vi tro avisen, og 18-åringen kan komme til å koste mer enn 100 millioner pund for klubben som vil hente ham tilbake til England. Prisen blir neppe mindre av det engelske passet. Sancho var for øvrig den store spilleren da Norge tapte mot England i U17-EM sommeren 2017.

Everton-spiss Cenk Tosun vender trolig tilbake til Besiktas på lån i januar, skriver Talksport. Spissen har slitt med å slå gjennom siden han ankom Goodison Park.

Eden Hazards kontrakt med Chelsea går ut sommeren 2020. Premier Leagues store formspiller har tidligere vært ærlig om at han kunne tenke seg nye utfordringer, og spekulasjonene om en overgang fortsetter for fulle mugger. Nå har belgieren igjen flørtet åpenlyst med Real Madrid.

– Real Madrid er verdens beste klubb. Jeg kan ikke lyve. Det har vært en drøm for meg siden jeg var en liten gutt, at jeg en dag skal spille for Real Madrid, sa Hazard til ESPN etter å ha herjet mot Southampton forrige søndag.

David de Geas fremtid i Manchester United kan være usikker. Ifølge The Telegraph er spanjolen ikke sikker på om han ønsker å forlenge sin nåværende avtale med de rødkledde fra Manchester. United har en opsjon i De Geas avtale som gjør at de kan forlenge kontrakten frem til sommeren 2020, men skulle De Gea nekte å skrive ny kontrakt står klubben med enda et stort problem.

