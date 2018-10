Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester City har en stor fordel i jakten på engelsk 18-åring.

Jadon Sancho har blitt et hett tema den siste tiden, og har vært koblet til lag som Manchester United, Liverpool og Chelsea den siste tiden. Ifølge Manchester Evening News er det fort gamleklubben Manchester City som kan stikke av med supertalentet. De skal nemlig ha en klausul i Sanchos kontrakt som gjør at dersom Borussia Dortmund aksepterer et bud på 18-åringen, så kan City matche dette, og få budet akseptert.

Manchester United skal fortsatt være veldig interessert i å hente Toby Alderweireld fra Tottenham, skriver The Mirror. Nå skal også Barcelona ha indikert at de ønsker å sikre seg den belgiske midtstopperen, hevder avisen.

Manchester United skal også være interessert i å hente Nathan Aké fra Bournemouth, skriver The Telegraph. Men denne gang er det Chelsea som har en klausul i nederlenderens kontrakt som gjør at de kan hente ham tilbake for 40 millioner pund (rundt 430 millioner kroner), skriver avisen. Også Tottenham skal være veldig interessert i midtstopperen.

Lorenzo Insigne senket Liverpool for Napoli på San Paolo i Champions League for kort tid siden, og nå skal Merseyside-klubben ha vist interesse, hevder skriver The Sun, som viser til den italienske statskanalen Rai Sport.

Corriere dello Sport skriver at Napoli ønsker å legge inn et megabud på Fiorentina-stjernen Federico Chiesa. Det skal ha gjort at både Liverpool og Chelsea har fått øynene opp, skriver avisen. De engelske klubbene har tidligere vært koblet med italieneren.

Chelsea skal ha være meget interessert i å sikre seg Sandro Tonali fra Brescia, hevder CalcioMercato. London-klubben skal stå klare til å legge 20 millioner euro (rundt 190 millioner kroner) på bordet for 28-åringen.

Den spanske avisen AS skriver at Atlético Madrid-spilleren Thomas Partey har lokket frem interesse fra Premier League. Det er først og fremst Arsenal som vil sikre seg ghaneseren, men også Paris Saint-Germain skal følge nøye med på utviklingen, skriver avisen.

Engelske lag ser ut til å ha utvidet speidernettverkene sine betraktelig, for TeamTalk hevder at Liverpool, Tottenham, Leicester, West Ham og Aston Villa kriger om signaturen til den jamaicanske 20-åringen Alex Marshall. Angriperen, som sammenlignes med Raheem Sterling, spiller fortsatt i hjemlandet for klubben Cavalier.

Edin Dzeko hadde et suksessfullt opphold i Premier League med Manchester City, og nå skriver The Mirror at bosnieren kan være på vei tilbake til England. Cardiff, Southampton og Crystal Palace skal alle ønske 32-åringen på plass i sine klubber.

Et lag som ønsker å forsterke i januar er Newcastle, og ifølge den tyrkiske avisen Hurriyet har klubben pekt seg ut Garry Rodrigues fra Galatasaray. 27-åringen er født i Nederland, men står med flere landskamper for Kapp Verde.

