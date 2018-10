Tirsdagens Premier League-rykter

Eden Hazard er ønsket i Real Madrid, men en ansettelse av Antonio Conte kan svekke storklubbens muligheter for å hente beligeren, mener engelsk avis.

Antonio Conte topper Real Madrids ønskeliste dersom Julen Lupetegui skulle ende opp mer å få sparken. The Mirror poengterer imidlertid at en ansettelse av italieneren kan svekke mulighetene for å hene Eden Hazard til klubben. Belgieren skal ha en anstrengt forhold til Conte etter trenerprofilens opphold i Chelsea.

Divock Origi sliter med å få spilletid i Liverpool og kobles nå til en permanent overgang til Tyrkia. Både Besiktas og Fenerbahce skal være interessert i å hente den 23 år gamle angriperen, melder tyrkiske Fanatik.

Denne helgen scoret Ryan Sessegnon sitt første Premier Leauge-mål for Fuham. 18-åringen, som lenge har stått på Tottenhams ønskeliste, går nå inn i forhandlinger om en ny avtale på Craven Cottage, skriver Daily Mail.

Inter-stopperen Milan Skriniar har ennå ikke kommet til enighet med den italienske storklubben om en ny kontrakt. Både Manchester United og Manchester City følger nøye med på situasjonen, hevder Calciomercato.

Chelsea vurderer å gjøre et forsøk på å signere Krzysztof Piatek fra Genoa i januar, skriver Daily Mail. 23-åringen har tatt Serie A med storm denne sesongen og scoret ni mål på åtte kamper.

Glazer-familien har ifølge Sports Illustrated ingen planer om å selge Manchester United, til tross for en rekke rapporter om et mulig salg til Saudi Arabia.

Det er tøffe tider i Real Madrid om dagen og ifølge Tuttosport ønsker Marcelo nå å slå følge med Cristiano Ronaldo til Juventus i januar. Den spanske storklubben står med ett poeng på sine fire siste seriekamper.

Chelsea sendte søndag speidere til Milano for å se AC Milan-kaptein Alessio Romagnoli i aksjon i møtet med Inter, skriver Calciomercato. Romagnoli gjorde en fin figur, men måtte gi tapt for Inter og Mauro Icardi på overtid i kampen som de blå og svarte vant 1-0.

