Tirsdagens Premier League-rykter

Real Madrid skal ha Mauricio Pochettino øverst på ønskelista, melder avis.

Mandag kom nyheten om at Julen Lopetegui var ferdig som manager i Real Madrid. Nå melder The Sun at den spanske storklubben ønsker Tottenham-manager Mauricio Pochettino som deres manager, og at de vil ha ham inn i løpet av november.

Marca melder på sin side at forhandlingene mellom Real Madrid og tidligere Chelsea-manager Antonio Conte har stoppet opp. Samme avis melder at Belgias landslagssjef, Roberto Martinez, har meldt seg på som aktuell manager for Real Madrid.

Loris Karius ble pekt ut som syndebukken etter Liverpools finaletap mot Real Madrid i Champions League-finalen. Liverpool fikk sendt sisteskansen på lån til tyrkiske Besiktas, men nå melder 90 minutes at den tyrkiske storklubben ønsker å sende Karius tilbake til Merseyside. Nettstedet melder at Besiktas heller ønsker seg Divock Origi på lån fra samme klubb.

Ousmane Dembele har ikke slått til i Barcelona, og nå kan han være på vei bort. The Sun hevder at 21-åringen er ønsket av tre Premier League-klubber. Chelsea, Arsenal og Liverpool skal stå klare med sjekkheftet, hevder den engelske avisen.

Forsvarsspiller Nikola Milenkovic står på ønskelisten til Tottenham og Manchester United. Nå melder Calciomercato at de to Premier League-klubbene kan få kamp av Juventus om signaturen til 21-åringen. Juventus skal også ønske seg Fiorentina-spiller Federico Chiesa. Det som kan forhindre en mulig avtale, er at Fiorentina forlanger over 100 millioner euro for både Milenkovic og Chiesa.

Steve Bruce fikk for kort tid sparken som manager i Aston Villa. Ringreven kan være på vei tilbake i manesjen, melder Birmingham Mail. Reading skal ha manageren på ønskelista.

ESPN melder at Liverpool-spiller Fabinho sliter med å finne seg til rette hos Anfield-klubben. 25-åringen ble signert fra Monaco.

