Tirsdagens Premier League-rykter

Arsène Wenger kan være på vei tilbake til manageryrket.

Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger nærmer seg en retur som manager. France Football skriver at franskmannen stadig nærmer seg jobben i Milan.

Wenger skal imidlertid ikke være den eneste Milan er interessert i. ESPN skriver at den italienske storklubben også ønsker å hente Manchester United-midtstopperen Eric Bailly.

Manchester City skal ha undersøkt tilgjengeligheten til 23-åringen Nicolas Pepe, skriver Manchester Evening News. Ivorianeren har scoret åtte mål for Lille allerede denne sesongen.

Daily Mirror skriver at Southampton-manager Mark Hughes kan komme til å få sparken på lørdag om laget ikke slår Watford. Avisen nevner Sam Allardyce og David Moyes som mulige erstattere.

Tidligere Manchester United-spiller Zlatan Ibrahimovic sier ifølge Four Four Two at Premier League er overvurdert.

Leroy Sané har helt kaldt blod i årene på Manchester United-fansen som ønsker ham til sin klubb. Tyskeren uttaler ifølge Evening Standard at han er på rett side av byen, og City-spilleren virker dermed lunken til en overgang.

Newcastle-manager Rafa Benitez har gitt sitt lag beskjed om å skru av lyden på TV-en når en fotballeksperter prater, med mindre det er klubblegende Alan Shearer. Det skriver Newcastle Chronicle.

