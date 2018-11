Tirsdagens Premier League-rykter

Brasilianeren vender nesen nordover og ser mot engelske klubber.

Dani Alves har uttrykt til The Telegraph at han ønsker å spille i Premier League før han legger opp. Den brasilianske 35 år gamle høyrebacken har vunnet rekordmange 38 trofeer iløpet av karrieren sin, for klubb- og landslag.

Hvilken klubb Paris Saint-Germain-spilleren ender opp i gjenstår å se.

West Ham har i en lengre periode vist interesse for franskmannen, Samir Nasri. Avtalen skal ha nærmet seg med stormskritt over de siste dagene, men nå står den i fare for å ryke.

Årsaken bak usikkerheten skyldes Nasris dårlige form, skriver The Mirror. Den offensive midtbanespillerens skjebne vil bli avgjort under en fysisk test, som alle spillere skal gjennomgå ved signering av ny klubb.

31-åringen spilte i tre år under West Ham-manager Manuel Pellegrinis ledelse, da begge var en del av Manchester City i perioden 2013-2016.

Manchester United-manager José Mourinho skal ha begynt å stille spørsmål til Nemanja Matic' ferdigheter, etter at serberen leverte en laber forstilling mot Manchester City, søndag. Ifølge The Times går den serbiske 30-åringen en usikker fremtid i møte.

En spiller Mourinho derimot skal ha full tiltro til er den anvendelige backen, Ashley Young. 33-åringens kontrakt med Manchester United utgår til sommeren, men ifølge Daily Mail er engelskmannen i forhandlinger med «The Red Devils» om å skrive under for ett nytt år i klubben.

The Sun melder at Bournemouth-spiller, Nathan Aké, fort kan forsvinne fra Vitality Stadium i januar. Manager Eddie Howe skal ha fortalt den nederlandske 23-åringen at han har begynt å se etter en erstatter, da klubber som Manchester City, Manchester United og Tottenham har vist interesse for midtstopperen.

En gladnyhet for den lyseblå delen av Manchester er at Kevin De Bruyne ser ut til å bli friskmeldt raskere enn antatt. Det melder The Guardian. Manchester City-stjernen har slitt med et vondt kne hele sesongen og slo opp skaden i sin første returkamp mot Fulham, i ligacupen 1. november.

Belgieren var spådd å være ute i seks uker etter at han slo opp den gamle skaden, men ifølge nye rapporter vil den pasningssikre midtbanespilleren være tilbake for City innen de lyseblå møter Watford 4. desember.

Den tidligere Chelsea-manageren, Antonio Conte, har uttalt at han vil vente til neste sommer før han finner seg en klubb å trene, melder Goal.

Den italienske manageren har lenge vært ryktet til Real Madrid i høst, men ifølge Marca ser det ut til at Santiago Solari vil fortsette som manager i Real Madrid ut sesongen.

