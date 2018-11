Tirsdagens Premier League-rykter

Hevder Paul Pogba vil bytte klubb.

Det er italienske Corriere dello Sport som melder at Paul Pogba ønsker å forlate Manchester United til fordel for Juventus. Avisen hevder at den franske landslagsspilleren skal ha fortalt til venner at han kunne tenke seg en retur til Torino og Juventus.

Men Pogba er ikke den eneste Manchester United-spilleren som skal være aktuell for Juventus. Ifølge The Times skal nemlig den italienske storklubben også være interessert i den unge spissen Marcus Rashford.

Liverpool skal være på jakt etter Frankfurt-stjernen Luka Jovic, skriver tyske Bild. 20-åringen fra Serbia er toppscorer i Bundesliga og engelskmennene er på ingen måte de eneste som har fått øynene opp for unggutten. Også Barcelona og Bayern München er blant klubbene som visstnok skal være interessert i spissen.

Everton, West Ham, Wolverhampton og Fulham skal alle være interessert i den argentinske spissen Emiliano Sala, skriver Daily Mail. 28-åringen spiller for øyeblikket i Nantes som trolig vil kreve 25 millioner pund for spilleren.

Den amerikanske landslagsstjernen og Borussia Dortmund-spilleren Christian Pulisic skal være på ønskelisten til flere Premier League-klubber. 20-åringen blir blant annet koblet til Chelsea og Liverpool, men klubbene må smøre seg med tålmodighet. En overgang til Premier League skal være aktuelt for Pulisic, men det blir ikke aktuelt før tidligst til sommeren, skriver The Mirror.

Det neste overgangsvinduet nærmer seg og nå skal AC Milan være klare til å forsterke egen tropp. Den italienske klubben kan komme til å prøve seg på Chelsea-stopper Gary Cahill, skriver Corriere dello Sport.

Den brasilianske spilleren Fabinho har ikke fått noen drømmestart på karrieren i England, men Liverpool-manager Jürgen Klopp avviste nylig at klubben planlegger å kvitte seg med spilleren, skriver Liverpool Echo.

Hverken Javier Hernandez eller West Ham har fått noen drømmestart på sesongen og nå kan meksikaneren komme til å forlate London-klubben i januar, skal vi tro ESPN. De melder at Besiktas står klare til å hente den 30 år gamle spissen når overgangsvinduet åpner i januar.

