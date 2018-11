Tirsdagens Premier League-rykter

Arnautovic har tidligere uttrykt at han ønsker å forlate West Ham. Nå ser det ut til at han får muligheten.

Marko Arnautovic har gitt et klart uttrykk om at han ønsker å forlate West Ham i overgangsvinduet i januar, til fordel for en større klubb.

José Mourinho skal være svært interessert i å få østerrikeren over til Manchester United, men han skal ikke være helt overbevist over 29-åringens kvaliteter. Ifølge The Telegraph vil ikke den portugisiske manageren prøve å kjøpe Arnautovic før sommerens overgangvindu. Om den dribleglade vingen ønsker å vente seks måneder ekstra før en overgang, gjenstår å se.

José Mourinho er også interessert i å hente en annen 29-åring til «drømmenes teater», skal vi tro ESPN. United-manageren har lenge vært en beundrer av Borussia Dortmunds Axel Witsel, som han håper å få hentet til Manchester United.

Det er dog usikkert om Witsel ønsker å forlate den tyske serielederen, til fordel for en klubb på 7.-plass på Premier League-tabellen.

Den tidligere Arsenal-manageren, Arsène Wenger, har gjort det klart at han ønsker å returnere tilbake i managerrollen. Franskmannen skal være den første kandidaten til å ta over jobben for Niko Kovac, i Bayern München, skriver The Telegraph.

Kovac har ikke fått sparken i den tyske klubben ennå, men kroaten har slitt med å få det til på Alianz Arena denne sesongen og ryktene går om at hans dager som manager i klubben er talte.

Talksport skriver at AC Milan nylig har avslått muligheten til å signere Chelseas Gary Cahill. Den 32-årige midtstopperen får ikke spilletid under sin nye manager, Maurizio Sarri, og vil sannsynligvis forlate Chelsea i januarvinduet.

Samtidig melder The Sun at AC Milan-manager Gennaro Gattuso ikke har utelukket et Zlatan Ibrahimovic-comeback til klubben. Det skal være snakk om et lån fra januar og ut sesongen for den svenske 37-åringen, som spiller i LA Galaxy for øyeblikket.

Både Arsenal og Chelsea vil hente Christian Pulisic fra Borussia Dortmund. Den amerikanske 20-åringen har lenge vært koblet til flere storklubber i den engelske ligaen, men Dortmund skal ha uttrykt et ønske om å få beholde 20-åringen i troppen ut sesongen før de velger å selge ham.

Dermed må Unai Emery og Maurizio Sarri smøre seg med tålmodighet og vente noen ekstra måneder, før de kan åpne lommeboka.

Liverpool Echo melder at Everton vurderer å legge inn et bud på Lyon-spilleren, Tanguy Ndombele. Den talentfulle sentrale midtbanespilleren har gjort det svært godt i den franske klubben i høst, noe flere klubber har lagt merke til. 21-åringen skal også være på Manchester Citys manager, Pep Guardiolas radar.

Arsenal følger den tyrkiske midtstopperen, Ozan Kabak, svært nøye. Den unge 18-åringen spiller for Galatasaray i den tyrkiske toppdivisjonen og talentet hans har blitt fanget opp av mange storklubber. Inter følger også den talentfulle ungdommen svært tett, ifølge Talksport.

Ola Aina ble lånt ut fra Chelsea til Torino i sommer og har imponert i Serie A. Den nigerianske 22-åringen skal i utgangspunktet returnere tilbake til Chelsea etter sesongslutt, men nå vil Torino gjøre overgangen permanent, skriver Goal.

Inter har ifølge Talksport lagt inn et bud på Manchester Citys midtstopper, Elaquim Mangala. 27-åringens dager virker å være talte på The Ethiad og forsvinner sannsynligvis i januarvinduet.

