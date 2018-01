Torsdagens Premier League-rykter

Everton hevdes å kaste seg inn i drakampen om Arsenals Theo Walcott.

Det har blitt ryktet tidligere, men nå skriver også den godt informerte lokalavisen Liverpool Echo at Everton har kastet seg inn i kampen for å signere Arsenals Theo Walcott. I tillegg sies det at Southampton også er ute etter Walcott.

Manchester United sies å være interesserte i Anderlecht-profilen Leander Dendoncker. Manchester Evening News skriver at klubben må ut med omtrent 27 millioner pund om de ønsker seg spilleren allerede nå i januar.

Det er allerede klart at Naby Keita kommer til å ikle seg den røde Liverpool-drakten. Spørsmålet er bare om det skjer til sommeren, eller allerede nå i januar. Nylig ble det hevdet at klubben ønsket å hente Keita allerede i dette overgangsvinduet for å kunne demme opp for tapet av Philippe Coutinho. Ifølge tyske Bild vil RB Leipzig være åpne for å slippe Keita tidligere i bytte mot en sum mellom 13 og 17,5 millioner pund.

Manchester City skal ifølge Daily Mail ha vært i samtaler med West Bromwich om et mulig kjøp av Jonny Evans. Avisen skriver videre at de lyseblå kommer til å få kamp av Arsenal i jakten på midtstopperens signatur. Prisen er ventet å ligge på rundt 20 millioner pund.

Ryan Sessegnon kobles til det som finnes av engelske storklubber. Likevel hevder klubbens visepresident at Fulham-spilleren ikke kommer til å bli solgt nå i januar, skriver Telegraph.

Tottenham har ifølge Daily Mirror innledet forhandlingene med Dele Alli i håp om å få på plass en ny kontrakt med spilleren.

Liverpool ønsker ifølge Telegraph å forlenge Roberto Firminos kontrakt med klubben. Den brasilianske profilen har igjen to år av sin nåværende kontrakt, men ifølge Telegraph ønsker Liverpool å sørge for at Firmino blir værende ut karrieren.

Roy Hodgson og hans Crystal Palace er på desperat jakt etter forsterkninger. Ifølge Gianluca Di Marzio skal klubben ha vist interesse for Fiorentina-spiss Kouma Babacar.

Samtidig skriver Daily Mirror at West Hams Diafra Sakho kan komme til å signere for Crystal Palace i løpet av uken.

Også West Ham jakter forsterkninger. Ifølge Daily Mirror skal klubben ha fått beskjed av Bournemouth om at et kjøp av Harry Arter vil komme til å koste 15 millioner pund.

