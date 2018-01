Torsdagens Premier League-rykter

Eden Hazard er blant de offensive forsterkningene Real Madrid ønsker seg.

Arsenal og Manchester United kommer stadig nærmere en byttehandel for Alexis Sanchez og Henrikh Mkhitaryan. Sanchez ligger an til å få en kontrakt fram til 2022, med en ukelønn på svimlende 400.000 pund. United er også villig til å betale agenthonorarer for 10 millioner pund - et beløp som ifølge The Independent fikk både Chelsea og Manchester City til å trekke seg.

Manchester United har også satt i gang kontraktsforhandlinger med David De Gea og håper å forlenge avtalen med spanjolen, skriver Daily Telegraph. Keeperens nåværende avtale gjelder ut neste sesong.

Chelsea-koblede Andy Carroll sier han ikke er i stand til å trene, men West Ham tviler på angriperens uttalelser etter å ha sett på bilder av ankelen hans. Det skriver Daily Mirror.

Ifølge spanske Marca mener Real Madrid de er dags å signere en ny angrepstrio. Neymar, Eden Hazard og Robert Lewandowski skal være klubbens største ønsker, skriver avisen.

Og polske Lewandowski er ikke den eneste Bayern-spilleren som er attraktiv på markedet. Liverpool Echo melder nemlig at Everton har vist interesse for den spanske venstrebacken Juan Bernat.

Liverpool frykter at de har tapt kampen om Leon Goretzkas signatur, etter rapporter om at Schalke-spilleren nærmer seg en overgang til Bayern München, skriver Liverpool Echo.

Jack Rodwell ønsker seg bort fra kriserammede Sunerland, men er ifølge Daily Mail ikke villig til å gå ned i lønn. 26-åringen jener 70.000 pund i uka i Nord-England.

Hector Bellerin står på ønskelisten til Juventus inn mot neste overgangsvindu, skriver italienske Tuttosport. Serie A-klubben har fulgt med 22-åringen siden 2014 og har nå bestemt seg for å hente ham.

Juventus er også på jakt etter en ny nummer 10, og har ifølge Corriere dello Sport både Christian Eriksen og Mesut Özil på blokka.

