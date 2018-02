Torsdagens Premier League-rykter

Det skjedde mye på deadline day. Men ryktene fortsetter å svirre.

Vi fikk flere store overganger på overgangsvinduets siste dag, og interessen har vært enorm. Nettavisen fulgte deadline day direkte og kan bare takke til alle som har fulgt oss gjennom hele vinduet - det har vært morsomt å se at mange har benyttet seg av tilbudet.

Her kan du lese om alt som skjedde på deadline day.

Men det ble også en del som ikke gikk som klubbene hadde håpet. Ifølge Express fikk Arsenal avslått et sent bud verdt 12 mill. pund på Jonny Evans, og West Bromwich skal i tillegg ha avslått interesse fra Manchester City og Everton for den tidligere United-stopperen.

Leicesters Riyad Mahrez skal være langt nede og lei seg etter at overgangen til Manchester City ble stoppet av klubben, hevder en av hans nærmeste venner overfor Sky Sports.

Crystal Palace, som kjøpte norske Alexander Sørloth for et lass med penger, skal også ha lagt inn et bud verdt 16 millioner pund for den franske forsvarsspilleren Ibrahim Amadou, men Lille takket ifølge Sky Sports nei. Ifølge avisen Croydon Advertiser skal Lille-kapteinen faktisk ha flydd til London for å fullføre en overgang, men det lot seg altså ikke gjøre.

Den danske landslagsspilleren Martin Braithwaite leies ut fra Middlesbrough til franske Bordeaux resten av sesongen. Det meldte Ligue 1-klubben sent onsdag kveld på Twitter og la til at den har skaffet seg opsjon på kjøp av dansken.

