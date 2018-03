Torsdagens Premier League-rykter

Ryktebørsen byr på flere påskegodbiter.

God skjærtorsdag! Ikke all verden som rører seg på ryktefronten i dag, men noe er det alltid.

Vi begynner i London, der Tottenham, ifølge portugisiske Abola, skal være ute etter Sporting Lisboas Bruno Fernandes. 23-åringen verdsettes til 87 milloner pund, en sum Spurs og Daniel Levy neppe er videre begeistret for.

Spennende Manchester United-nyheter: Real Madrids Gareth Bale skal ifølge Marca ha blitt overbevist av Manchester United-manager Jose Mourinho om at han bør skifte fra hvitt til rødt til sommeren. Det bør borge for et interessant sommervindu!

Og så til det som kan være skumle nyheter for Liverpool-fansen: Agenten til Liverpool-manager Jurgen Klopp sier i et intervju med tyske Sport1 at Klopp og managerjaktende Bayern Munchen ville være en god match.

Arsenal skal være ute etter Freiburgs forsvarsspiller Caglar Soyuncu, skriver Daily Mail. 21-åringen fra Tyrkia er verdsatt til rundt 21 millioner pund.

Chelsea skal nærme seg en overgang for den nederlandske unggutten Jayden Braaf (15), som spiller i PSV Eindhoven. Manchester City, Manchester United, West Ham og Bayern Munchen skal alle ha vært ute etter stortalentet, skriver avisen.

Everton skal ifølge Daily Star lede an i kampen om å hente Jack Wilshere fra Arsenal. Midtbanespillerens kontrakt med londonklubben går ut allerede til sommeren, og han har nå lov til å snakke fritt med andre klubber.

Watford kommer trolig til å selge midtbanespiller Abdoulaye Doucoure, som verdsettes til 40 millioner pund, allerede til sommeren. Liverpool, Tottenham og Arsenal skal alle være interesserte i 25-åringen.

Og til slutt:

Manchester United skal være svært interessert i å hente Tottenhams svært talentfulle Chukwunonso Madueke, etter at 16-åringen avslo et kontraktsforslag fra hvittrøyene nylig, melder Daily Mail.

Ha en fin påske videre!

Kilder: BBC, Daily Mail, Talksport.

