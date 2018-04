Torsdagens Premier League-rykter

Real Madrid skal være interessert i å hente flere Manchester United-spillere.

Manchester United-keeper David de Gea var svært nære en overgang til Real Madrid sommeren 2015, men klubbene rakk ikke få gjennom de nødvendige papirene før overgangsvinduet stengte. Nå hevder Manchester Evening News at den spanske storklubben igjen vil forsøke å signere spilleren som mange ser på som verdens beste keeper.

Men den spanske målvakten er ikke den eneste spilleren fra Manchester United som er ønsket i Madrid. Real Madrid skal nemlig også ha vist interesse for både Paul Pogba og Anthony Martial, skriver Manchester Evening News. Samtidig skal spanjolene være villige til å la en av deres egne stjernespillere gå motsatt vei. Gareth Bale blir foreslått som en mulig spiller.

Både Liverpools Mohamed Salah og Tottenham-spiss Harry Kane har ved flere anledninger blitt koblet til Real Madrid, men nå melder Sports Illustrated at spanjolene ikke lenger er interessert i Premier Leagues mestscorende spillere. Det skal nemlig være Bayern München-spiss Robert Lewandowski som topper Real Madrids ønskeliste på spissplassen.

Manchester United-spiller Andreas Pereira ønsker å ha samtaler med manager Jose Mourinho før han bestemmer seg for hva han skal foreta seg fremover, melder ESPN. Spilleren er for øyeblikket på lån hos Valencia, men er fortsatt usikker på hvor han kommer til å være neste sesong

Liverpool vurderer om de skal prøve seg på den 22 år gamle Gent-vingen Moses Simon, ifølge belgiske Het Laatste Nieuws. Den nigerianske spilleren skal ha en prislapp på nærmere 13 millioner pund. Også Newcastle og Brighton er blant klubbene som er interessert i 22-åringen.

The Mirror hevder at Southampton vil forsøke å signere den spanske angriperen Paco Alcacer fra Barcelona i sommer, dersom The Saints klarer å holde seg i Premier League.

Monacos brasilianske midtbanespiller Fabinho ønsker seg visstnok bort fra Ligue 1-klubben. Ifølge The Sun, håper han å signere for Manchester United. En klubb han også ble koblet til i fjor sommer. Da endte manager Jose Mourinho riktignok opp med andre alternativer.

West Ham skal ha vist interesse for Fulham-keeper Marcus Bettinelli, skriver The Sun. West Ham-manager David Moyes skal selv ha sett nærmere på keeperen da han var i aksjon mot Leeds.

