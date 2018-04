Torsdagens Premier League-rykter

Ryan Bertrand skal ha bestemt seg for å forlate Southampton til sommeren, og flere storklubber følger nøye med.

Pep Guardiola kommer til å forlenge avtalen sin med Manchester City før sesongen er over, skriver The Mirror. Spanjolen har igjen ett år på sin nåværende kontrakt med Manchester-klubben og vil nå signere en avtale fram til sommeren 2020, hevder avisen.

Ryan Bertrand skal ifølge The Sun være på vei bort fra Southampton denne sommeren, uavhengig av om klubben rykker ned eller ikke. Tottenham, Manchester United, Everton og Newcastle viser alle interesse for venstrebacken, som er verdsatt til 25 millioner pund.

Nice-spiller Jean-Michael Seri ble koble til blant andre AS Roma og Barcelona forrige sommer. Når et nytt overgangsvindu nærmer seg er det Chelsea og Manchester City som leder an i jakten på den 26 år gamle ivorianeren. Midtbanespilleren har en utkjøpsklausul på 40 millioner euro, skriver L'Equipe.

Anthony Martial ønsker garantier før han signerer en ny avtale med Manchester United. 22-åringen har tilbud om en ny femårskontrakt, men avventer å signere før han blir garantert mer spilletid, skriver The Times.

José Mourinho vil ifølge The Sun prioritere en oppgradering av forsvaret denne sommeren. Forrige helg sendte Manchester United-manageren speidere for å følge Swansea-midtstopper Alfie Mawson mot West Bromwich.

Danny Drinkwater har ikke vært noen braksuksess i Chelsea og vil vurdere framtiden sin i klubben etter sesongen, skriver The Guardian.

Jese Rodriguez sitt låneopphold i Stoke ser ut til å gå mot slutten, melder The Telegraph. 25-åringen, som åpnet Stoke-karrieren med en kjempekamp mot Arsenal, har siden slitt med å gjenskape den prestasjonen. Onsdag var han ikke med på den nedrykkstruede klubbens fellestrening.

Newcastle vil hente lånesoldaten fra Chelsea, Kenedy, på en permanent avtale, men kan få konkurranse fra storkubber som Bayern Munchen, PSG og Tottenham, skriver Northern Echo.

Tidligere PSG-trener Laurent Blanc er en aktuell kandidat til å ta over managerjobben i Chelsea til sommeren, skriver franske Le10Sport. Også Everton og Lyon skal ha den tidligerere Manchester United-spillerens navn på blokka.

