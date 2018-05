Torsdagens Premier League-rykter

Det er en stor back-interesse på Norges nasjonaldag og åpningsdagen for det engelske overgangsvinduet.

Juventus' Alex Sandro er blant de beste venstrebackene i verden og skal være svært het i den røde bydelen av Manchester. José Mourinho har sett seg ut backen i en lengre periode nå og vil prøve å lokke «den gamle dame» til å selge, hvis han slenger med Matteo Darmian i potten.

Ifølge BBC kommer Manchester United til å måtte legge ut cirka 480 millioner kroner i tillegg til å sende over den Darmian, som tidligere har spilt for Torino i Serie A.

Samme nettsted skriver at Mourinho også vil hente inn en høyreback til Old Trafford og denne gangen vil han handle i Spania. Kroatiske Sime Vrsaljko fra Atletico Madrid skal være på portugiserens radar. 26-åringen skal koste opp mot 330 millioner kroner.

«De røde djevlene» skal også ha kastet seg inn i kampen om brasilianske Fred, skriver Sky Sports. Midtbanespilleren fra Shakhtar Donetsk har lenge vært koblet til Manchester City. Paris Saint-Germain skal også være interesserte i 25-åringen, som er tatt ut i den brasilianske VM-troppen.

Sky Sports melder at Wayne Rooney nå vurder å bli værende i Everton en sesong til. Grunnen skal være at Sam Allerdyce fikk sparken i klubben tidligere i uken. Rooney har vært koblet til en rekke klubber i den amerikanske serien MLS den siste tiden. Om den engelske ringrevens dager er talte i Premier League gjenstår å se.

The Mirror melder at den nye Glasgow Rangers-manageren og Liverpool-legenden, Steven Gerrard, er vil hente en gammel lagkamerat til Skottland. Ryktene skal ha det til at Fernando Torres vurder å forlate Atletico Madrid til sommeren og Gerrard ønsker å snappe han opp, foran kinesiske og amerikanske fotballklubber.

Arséne Wenger har kanskje forlatt Arsenal, men det har ikke satt en stopper for overgangslystene på The Emirates. «The Gunners» skal være på midtstopperjakt og har en greker i siktet. Sokratis Papastathopoulos fra Borussia Dormund har gjort sakene sine godt i den tyske klubben og står øverst på Arsenals overgangsliste, skal vi tro Sky Sports.

Arsenal skal også være ute etter Jonny Evans fra West Bromwich og Caglar Soyuncu fra Freiburg.

Sky Sports skriver at Arsenal skal innlede samtaler med Mikel Arteta på Norges nasjonaldag om å bli klubbens nye manager. Mikel Arteta har jobbet som Pep Guardiolas assistenttrener i Manchester City, siden 2016.

Pep Guardiola har uttalt at han kommer til å hente to spillere dette overgangsvinduet, skriver The Express. En av spillerne kommer til å måtte erstatte Yaya Toure som forlater de lyseblå denne sommeren, etter åtte suksessfulle år.

The Guardian melder at West Ham har sett seg ut Manuel Pellegrini som den nye personen til å overta skuta på London Stadium. Det ble klart at David Moyes ikke fikk en kontraktsforlengelse med klubben tidligere i uken.

Nyopprykkede Wolverhampton er svært interesserte i AC Milan-floppen Andre Silva. 22-åringen har ikke fått det helt til i Serie A og har slitt med spilletiden i «Rossoneri». Monaco skal også følge nøye med på den portugisiske angriperen, skriver Sky Sports Italia.

Det ser forøvrig ut til at Tottenhams første salg for sesongen blir Kevin Wimmer. Østerrikeren slet med å finne seg til rette hos «Spurs» den første halvdelen av Premier League-sesongen. Wimmer ble lånt ut til Stoke i januarvinduet, men klarte heller ikke å spille seg til fast plass i laget som nå skal spille i The Championship neste sesong. Wimmer ender opp som Iver Fossums lagkamerat i Hannover, skal vi tro Daily Mail.

