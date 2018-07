Torsdagens Premier League-rykter

Manchester United forbereder kjempebud på engelsk VM-stjerne.

Torsdagens fotballrykter starter med et rykte om at Real Madrid har kommet et steg nærmere å signere Chelsea-keeperen, Thibaut Courtois. Ifølge Daily Mail har Los Galacticos blitt enige med Chelsea om en overgangssum for den belgiske 26-åringen.

Maurizio Sarri har tatt over Chelsea og han ligger ikke på latsiden når det kommet til å hente inn spillere. Nå vil den nyervervede manageren hente jamaicanske Leon Bailey, fra Bayer Leverkusen. 20-åringen har et enormt potensiale, noe Roma også har sett. The Evening Standard skriver at begge de nevnte klubbene konkurrerer om vingens signatur.

José Mourinho har uttrykt at Manchester United trenger minst to nye spillere til A-laget før han er tilfreds dette overgangsvinduet. Nå skal United ha henvendt seg til Leicester og gitt beskjed om at de vil kjøpe Harry Maguire for 65 millioner pund, skal vi tro The Mirror. Maguire spilte svært godt for England under VM og scoret for de i kvartfinalen, som var med på å sende laget til en semifinale.

«De røde djevlene» har også kontaktet Eintracht Frankfurt for å få inn en annen VM-stjerne, som forøvrig var med på å senke England i VM-semifinalen. Kroatiske Ante Rebic har vært hyppig linket til Manchester United den siste tiden, og nå skal det ha blitt opprettet en kontakt mellom dem og den tyske klubben for å få gjennom en overgang, skriver Daily Mail.

En annen kroatisk VM-spiller er også ryktet til et PL-lag med røde drakter denne torsdagen. Det tyrkiske mediet A Spor har fått nyss om at Liverpool har avtalt en to-års kontrakt med Domagoj Vida. Overgangen fra Besiktas skal komme på cirka 22 millioner pund.

Everton nærmer seg en signering av Barcelona-spillerne, Yerry Mina og Lucas Digne. Den blå delen av Liverpool skal være i forhandlinger med Barcelona om prisen på de to spillerne, skriver Daily Mail.

Men nå melder Sky Sports at de vil bli konkurranse om Yerrry Minas signatur, da Wolverhampton skal ha meldt sin interesse for Colombianeren. Hvem som ender opp med 23-åringen gjenstår å se.

Det er ikke dagens eneste Wolves-rykte, da The Sun skriver at det oransje-kledde laget har lagt inn et bud på Adama Traore. Den lynraske 22-åringen spiller for Middlesbrough for øyeblikket, men kan fort være å se i Premier League neste sesong, om Wolverhampton får det som de vil.

Crystal Palace er i samtaler for å signere West Hams Cheikhou Kouyate, melder Sky Sports. Palace skal være villige til å bla opp 10 millioner pund for senegaleseren.

Newcastle skal nærme seg en signering av den japanske angriperen, Yoshinori Muto, ifølge tyske Kicker. Mainz-spilleren kan fort ende opp på St. James' Park, hvis Rafa Benitez får det som han vil.

